Общество
ВедомостиПравительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи. О них накануне объявил в своем обращении президент Владимир Путин. Постановление о выплатах подписал и.о. премьер-министра Андрей Белоусов, сообщается на сайте правительства.
Читать в источнике
Оценить153
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Общество
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей смогут получить 22 млн детей
Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Российская газета 13:04
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
В Нижегородской области сохраняется режим повышенной готовности
Дата прекращения самоизоляции не объявлена Режим повышенной готовности в связи с пандемией COVID-19 будет действовать в Нижегородской области "до отмены", а не до определенной даты.
Коммерсантъ Нижний Новгород 16:30
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Политика
Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату
Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Политика
Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию
Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
Общество
Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии
Американская компания Tesla возобновляет работу на заводе в американском Фримонте вопреки указаниям властей округа Аламида не восстанавливать производство на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса, Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:19
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 00:47
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU 09 мая в 22:33
Футбол
Гиггз вспомнил о любимчиках Алекса Фергюсона в «МЮ»
Валлиец Райан Гиггз, в течение 24 сезонов защищавший цвета «Манчестер Юнайтед», вспомнил, что сэр Алекс Фергюсон время от времени в воспитательных целях кричал на всех футболистов своей команды, в том числе и на главных ее звезд.
ProstoProSport 03:45
Здоровье
Режим самоизоляции продлили до 25 мая в Забайкалье
Власти Забайкальского края приняли решение продлить режим самоизоляции и другие ограничения в связи с пандемией коронавируса до 25 мая, сообщили 11 мая «МК в Чите» в оперативном штабе региона.
Московский Комсомолец Чита 06:46
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное
Период нерабочих дней завершен, но это не означает окончания борьбы с эпидемией.
РБК 11:30
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM 01:29
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по снятию ограничений
На сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
Невские Новости 08 мая в 18:00
Общество
Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
Музыка
Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big
Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые показали на фото
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили 04:11
Общество
Сергей Цивилев сообщил, где в Кузбассе пока не снимаются ограничения
Начнут работу магазины одежды, обуви, электроники и прочие, которые находятся не в ТРЦ Изменения затронут все районы области, кроме тех, где отмечен высокий уровень заболеваемости ковид-19.
Вести Кузбасс 08:36
Общество
Разработаны требования к проведению ЕГЭ в условиях пандемии
По словам замминистра просвещения Дмитрия Глушко, решение о переносе ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации, пока дата остается прежней — 8 июня.
Финансовая газета вчера в 07:05
Общество
Терапевт рассказала о правилах использования защитных масок
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360".
Газета.Ru 23:04
Общество
В Приморье режим ограничений из-за эпидемии коронавируса сохраняется
За минувшие сутки, по информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, в крае выявлено еще 48 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, всего число заболевших достигло 955.
Коммерсантъ 21:55
Общество
Представитель ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович надеется, что страна вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней.
Свободная Пресса вчера в 11:58
Происшествия
Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
Здоровье
В США у трех больных коронавирусом детей обнаружили новые симптомы
Острое воспаление гланд обнаружено у трех несовершеннолетних пациентов, госпитализированных в штате Коннектикут с подозрением на коронавирус, заявил губернатор штата Нед Ламонт, 11 мая на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.
ИА Красная Весна 20:20
Экономика
WSJ: миллиардер Илон Маск живет в долг
WSJ указывает на тот факт, что использование акций в качестве залога по многочисленным кредитам может негативным образом сказаться на капитализации Tesla.
Газета.Ru 07:28
Армия и оружие
Призывные комиссии планируют возобновить работу с 12 мая
Работа призывных комиссий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований спланирована с 12 мая.
News.ru 19:26