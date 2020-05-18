Экономика

Моллы.RuМоллы.RuАрендодателям предоставили отсрочку по налогам

Правительство России приняло решение предоставить отсрочку по налоговым платежам арендодателям, которые, в свою очередь, пошли навстречу арендаторам в вопросе предоставления отсрочки по аренде. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило
 для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъвчера в 12:31

Подробнее о событии

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

РБКвчера в 13:12

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Коммерсантъвчера в 12:31

В России утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Национальная служба новостейвчера в 11:32

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Интерфаксвчера в 12:13

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

RT на русскомвчера в 11:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

ТАССвчера в 11:27

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Российская газетавчера в 11:52
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
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Иркутск, 19 мая 2020, 13:20 — REGNUM Власти Приангарья, где по состоянию на 19 мая выявили уже более 700 носителей коронавируса, вводят масочный режим с 20 мая.
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Общество

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Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Общество

Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

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Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12

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Трамп не исключил введения запрета на въезд в США из Бразилии

Globallookpress Президент США Дональд Трамп не исключает введение запрета на въезд в страну гражданам, прибывающим из Бразилии.
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Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2

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Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
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Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
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Конкурс «Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме

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