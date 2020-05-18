Экономика
Моллы.RuАрендодателям предоставили отсрочку по налогам
Правительство России приняло решение предоставить отсрочку по налоговым платежам арендодателям, которые, в свою очередь, пошли навстречу арендаторам в вопросе предоставления отсрочки по аренде. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъвчера в 12:31
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Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
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Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
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Транспорт
Движение по аварийному мосту в Благовещенске закроют из-за ремонта
На время ремонта будет закрыто движение транспорта. По данным оперативного штаба, работы начнутся в 20:00 19 мая.
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
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Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.
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Работающим пенсионерам старше 65 лет, которым из-за вспышки коронавируса в России необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, продлят их больничные листы с 12 до 29 мая.
Комсомольская правда вчера в 23:56
Политика
Трамп не исключил введения запрета на въезд в США из Бразилии
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Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
Общество
Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами
Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов.
СОВА 08:17
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Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
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Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
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В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой
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23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
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Армия и оружие
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