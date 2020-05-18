с чего всё началось

Правительство России приняло решение предоставить отсрочку по налоговым платежам арендодателям, которые, в свою очередь, пошли навстречу арендаторам в вопросе предоставления отсрочки по аренде. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. 954

Общество Иркутская область вводит масочный режим Иркутск, 19 мая 2020, 13:20 — REGNUM Власти Приангарья, где по состоянию на 19 мая выявили уже более 700 носителей коронавируса, вводят масочный режим с 20 мая. 27

Авто Объявлены российские цены на новый Volkswagen Polo В варианте Respect новый Volkswagen Polo обойдется покупателю немного дороже. Автомобиль в комплектации Status стоит 971 000 рублей. 194

Экономика ВВП России рухнул почти на треть Издание отмечает, что показатель ВВП в «нерабочем» апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей или на 2,4 трлн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 240

Шоу-бизнес Полина Гагарина рассталась с мужем Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета". 91

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 192

Музыка Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире. 721

Гаджеты Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12 Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro. 20

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС "Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика". 550

Политика США передали Украине 15,5 млн долларов для борьбы с коронавирусом Власти Украины получили помощь от США в размере 15,5 млн долларов для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил Госдепартамент.

Общество Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничные до 29 мая Работающим пенсионерам старше 65 лет, которым из-за вспышки коронавируса в России необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, продлят их больничные листы с 12 до 29 мая. 1,1K

Политика Трамп не исключил введения запрета на въезд в США из Бразилии Globallookpress Президент США Дональд Трамп не исключает введение запрета на въезд в страну гражданам, прибывающим из Бразилии.

Игры «Яндекс.Деньги» выпустили эксклюзивные карты ведьмака «Яндекс.Деньги» предлагают пользователям виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном к пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». 5

Шоу-бизнес Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие. 5

Общество Владимир Путин проводит совещание с министрами и губернаторами Сегодня, 19 мая, Президент России в режиме видеоконференции проводит совещание с руководителями министерств и ведомств, а также с главами регионов. 31

Общество В России раскрыли мошенническую схему с курьерской доставкой Москва, 20 мая 2020, 01:31 — REGNUM Мошенники стали чаще прибегать к созданию фишинговых сайтов, имитирующих работу курьерских служб, для похищения данных банковских карт пользователей, сообщили 20 мая в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. 1