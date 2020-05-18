с чего всё началось

Кабинет министров утвердил постановление, согласно которому арендодателям будет предоставлена отсрочка по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Поддержка будет оказана тем, кто предоставляет арендаторам помещения отсрочку по арендной плате.

Политика На Украине отмечается годовщина прихода к власти Владимира Зеленского До двух третей избирателей заявляют, что недовольны действиями в разрешении кризиса в Донбассе, столько же не поддерживают действия властей в борьбе с коронавирусом.

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 1,6K

Общество В Нидерландах по делу ЮКОСа арестованы бренды российской водки Собеседник издания отметил, что бренды могут продать на публичном аукционе в сентябре, а деньги направить акционерам ЮКОСа в счёт погашения компенсации на 50 млрд долларов. 2,2K

Политика СМИ: против Порошенко возбудили уголовное дело о госизмене Офис генпрокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. 29

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Кино СМИ: Тимоти Олифант играет в «Мандалорце» персонажа из книг «Последствия» По данным портала Slash Film, во втором сезоне «Мандалорца» Тимоти Олифант сыграет Кобба Вэнса из книжной трилогии «Последствия» Чака Вендига, действие которой разворачивается между шестым и седьмым эпизодами.

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Политика Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные". 37

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 74