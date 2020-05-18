с чего всё началось

Отмечается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

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Здоровье В Луганске умер заразившийся коронавирусом главврач больницы В Луганске умер главный врач многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого ранее был диагностирован коронавирус.

Шоу-бизнес В США нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его подругу В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки".

ЖКХ Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить Парламентарии считают, что в случае принятия законопроекта стоимость тарифов на ЖКУ для населения вырастет незначительно: по расчетным данным, не более чем на 1,5%. Это значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за общедомовые нужды, считают законодатели. 34

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