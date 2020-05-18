Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПравительство России утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Отмечается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило
 для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъвчера в 12:31

Подробнее о событии

Владельцы торговых центров получили отсрочку по налогам

Каспий.Инфо05:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

РБКвчера в 13:12

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

ТАССвчера в 11:27

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Интерфаксвчера в 12:13

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

RT на русскомвчера в 11:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Коммерсантъвчера в 12:31

Ульяновцам на заметку: можно ли не платить аренду в период пандемии?

Ульяновск сегодня17 мая в 08:50
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

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Путин вернул Мишустину обязанности премьера

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Прогулки на свежем воздухе в Москве будут разрешены после того, как количество смертей от COVID-19 пойдет на спад, заявил мэр столицы Сергей Собянин в передаче «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

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Политика

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Армия и оружие

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СБУ начала изучать интервью Поклонской и Гиркина журналисту Гордону

СБУ начала изучать интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской и Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону.
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Здоровье

В Луганске умер заразившийся коронавирусом главврач больницы

В Луганске умер главный врач многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
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Политика

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
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Шоу-бизнес

В США нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его подругу

В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки".
Вести.Ru 06:42
ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

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Российская газета 05:59
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Общество

В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости вчера в 12:53
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Авто

ГАЗ начал продажи новой модели микроавтобусов

Горьковский автомобильный завод начал продажу новой модели микроавтобусов «ГАЗель City», предназначенных для городских и корпоративных перевозок.
РБК Нижний Новгород 12:31
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Авто

Какие автомобили покупают во время кризиса россияне

В мае тоже ожидаются низкие продажи новых авто, но специалисты уверены, что больше всего в текущем месяце будет приобретать модели «АвтоВАЗа».
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Происшествия

В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв

В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
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Здоровье

Врачи назвали новый возможный эпицентр пандемии коронавируса

Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка.
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Состояние отца Хабиба Нурмагомедова ухудшилось, он впал в кому

Metaratings 08:46
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Фигурное катание

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 июня на фоне пандемии коронавируса приедет в Берлин с официальным визитом для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:08
Политика

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
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Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

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Общество

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Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
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Общество

Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
Газета.Ru 09:53
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На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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