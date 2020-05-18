Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПравительство России утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Отмечается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило
 для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъвчера в 12:31

Подробнее о событии

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

РБКвчера в 13:12

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

ТАССвчера в 11:27

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Интерфаксвчера в 12:13

Арендодателям дали отсрочку по уплате налогов

Комсомольская правдавчера в 11:52

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Российская газетавчера в 11:52

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

RT на русскомвчера в 11:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Коммерсантъвчера в 12:31
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
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Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops

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Общество

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Авто

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Экономика

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

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Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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РИА Новости 08:15
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Общество

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Политика

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На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
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Происшествия

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РИА Новости 10:40
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Общество

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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

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