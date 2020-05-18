Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваПравительство России утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Отмечается, что отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
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с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило
 для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъвчера в 12:31

Подробнее о событии

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

РБКвчера в 13:12

Арендодателям дали отсрочку по уплате налогов

Комсомольская правдавчера в 11:52

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Интерфаксвчера в 12:13

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

Коммерсантъвчера в 12:31

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

RT на русскомвчера в 11:30

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

ТАССвчера в 11:27

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Российская газетавчера в 11:52
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 12:06, Ашберн
Общество

У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
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Общество

Минэкономики подготовило трехлетний прогноз восстановления экономики

Минэкономики подготовило новый трехлетний макропрогноз социально-экономического развития и общенациональный план восстановления экономики страны.
Neva.Today 11:06
Общество

Профсоюзы узнали о возможном уменьшении срока уведомления об увольнении

Срок уведомления об увольнении по сокращению штата может быть сокращен с двух месяцев до двух недель, сообщил РБК президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.
РБК 11:47
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе с Аленой Гавриловой

Новый пост появился на личной странице певца. Новость о разводе музыканта Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой шокировала поклонников.
Городовой вчера в 06:47
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Происшествия

Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске

Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

Вечерняя Москва 11:18
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Политика

Владимир Путин поздравил Михаила Мишустина с выздоровлением

REGNUM 08:25
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Политика

Жителям НАО не понравилась идея о слиянии с Архангельской областью

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Интерфакс 08:34
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Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Музыка

«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме

18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 16 мая в 17:15
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Энергетика

Истек контракт на транзит газа из РФ через Польшу

В 9.00 мск 17 мая истек срок действия контракта на транспортировку российского газа через территорию Польши по трубе «Ямал-Европа».
Нефтегазовая вертикаль 17 мая в 05:15
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Шоу-бизнес

Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу

Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
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Космос

Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне

Неожиданное выявление японскими учеными на всей поверхности Луны выбросов ионов углерода не стыкуется с гипотезой образования спутника путем столкновения Земли с другой планетой, сообщил РИА Новости один из участников совместного проекта Масаки Мацусима из отделения исследований Земли и планет Токийского политехнического института.
РИА Новости 08:41
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Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:48
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Авто

Toyota представила Toyota Venza нового поколения

Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
Автоновости дня 01:11
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Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Наука

Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса

Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
Слово и Дело 11:18
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Здоровье

Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Ранее сенатор Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что Совет Федерации порекомендует кабмину повысить возраст продажи алкоголя.
Говорит Москва 07:31
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Общество

В обсерваторе Сочи объявили голодовку

Протест выразили гости из Санкт-Петербурга, которые прибыли в Сочи, невзирая на запрет и карантинные меры.
ЭФКАТЕ 06:10
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Общество

Главврач в Перми извинился за передразнивание медика

Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
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Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
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Здоровье

Врач: группа крови не влияет на подверженность заболеваниям

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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Политика

Трамп раскрыл свой метод защиты от коронавируса

Президент США Дональд Трамп признался, что в качестве профилактики коронавируса принимает препарат гидроксихлорохин.
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Происшествия

СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
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