Экономика
КоммерсантъПравительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. Утвержденная мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.Коммерсантъ12:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Политика
Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Дагестане непростой.
Известия 08:31
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза
Компания обосновала заявку тем, что над проектом работали и вложения в него проводились, принимая во внимание правила Газовой директивы до внесения новых пунктов.
Актуальные Новости 10:44
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Общество
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 12:49
Общество
Куряне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
До конца мая жители Курской области смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции.
Друг для друга (Курск) вчера в 13:51
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
Экономика
Центробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России
По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
REGNUM 13:59
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Авто
Седан Aurus Senat станет внедорожником
Российское тюнинг-ателье Larte Design сделает для представительского седана Aurus Senat S600 полноценную внедорожную версию.
Автоновости дня 01:55
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Политика
Владимир Путин рассказал о российской цивилизации
Президент РФ Владимир Путин выдвинул предложение внедрять инновационные технологии для того, чтобы сохранить российскую цивилизацию.
Территория новостей 07:02
Общество
В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
Хоккей
КХЛ назвала лучших хоккеистов сезона
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лауреатов сезона-2019/20 в командных и индивидуальных номинациях.
News.ru 07:25
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Наука
Ученые доказали влияние человека на глобальное потепление
Исследователи из Ратгерского университета в Соединенных Штатах выяснили, что происходящее сейчас глобальное потепление отличается от прошлых масштабных климатических изменений, передает Science Advances.
Газета.Ru 12:05
Игры
Продажи Minecraft превысили 200 млн копий
Игромания.ру 09:20
Кино
Умер звезда французского кино Мишель Пикколи
Звезда французского театра и кино, сценарист и кинорежиссер Мишель Пикколи скончался, сообщает "Интерфакс".
Москва 24 09:45
Общество
Смоленский губернатор уволил начальника департамента соцразвития
Губернатор выразил надежду, что новое руководство департамента будет более внимательно относиться к работе соцучреждений с пожилыми людьми и сможет эффективно выстроить работу с ветеранскими и иными общественными организациями региона.
Главная Тема 13:22
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения в России не оказалась перегруженной в связи с распространением коронавируса: в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 13:00
Авто
В РФ начались продажи нового Volkswagen Polo
REGNUM 08:01
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 13:27