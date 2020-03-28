Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ России утвержден перечень товаров первой необходимости

Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

ТАСС09:56

В список товаров первой необходимости попали похоронные принадлежности

РБК09:52

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

РИА Новости09:43

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Интерфакс09:48

Во Владимирской области утвердили специальный перечень товаров первой необходимости

ГТРК Владимир09:43

Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом

Комсомольская правда10:12

Правительство РФ утвердило перечень непродовольственных товаров первой необходимости. Ими можно торговать в президентские каникулы

Фонтанка.Ру10:03
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Экономика

Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%

Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
Вести.Ru 26 марта в 23:14
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Происшествия

В Москве умерла женщина с коронавирусом

69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
РБК 10:28
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 08:46
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Авто

В РФ сертифицирован новый минивэн GAC GM8

Компания GAC планирует пополнить свой модельный ряд в России еще одной моделью – новым минивэном GM8, который на данный момент завершает прохождение процедуры сертификации и должен появится у российских дилеров уже этой весной.
32CARS.ru вчера в 04:22
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Общество

Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян

Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.
РИА Новости 10:21
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Общество

Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города

Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Ведомости 07:47
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Общество

СМИ раскрыли секрет «самой подготовленной к коронавирусу» страны

Нигерия оказалась самой подготовленной к пандемии коронавируса страной, считает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим.
РИА Новости 08:50
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Митрополит Иларион допустил послабления в великий пост из-за пандемии

Пандемия — не самое лучшее время для строгого поста, и послабления возможны, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 28 марта в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Красная весна 10:48
Общество

В Москве побит температурный рекорд

Российская газета 07:04
Общество

У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Вести.Ru 11:26
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Здоровье

Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске

Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Тайга.инфо 08:59
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля

Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
ТАСС 09:29
Футбол

БАТЭ проиграл второй матч подряд на старте чемпионата Белоруссии

Sport24.ru 09:58
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общественное телевидение России 03:19
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Общество

Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.
Вести.Ru вчера в 09:58
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