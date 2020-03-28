Коронавирус
ИнтерфаксВ России утвержден перечень товаров первой необходимости
Перечень может быть дополнен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории РФ. В распоряжении перечислены организации, которые относятся к числу обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.
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Кабмин России утвердил перечень товаров первой необходимости в связи с коронавирусом
Комсомольская правда10:12
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Экономика
Депрессия началась: скачок безработицы в США превысил 1000%
Спрос на пособия по безработице в США за прошедшую неделю взлетел более чем на 1000%.
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В Петербурге задержали сбежавшего с карантина
«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Происшествия
В Москве умерла женщина с коронавирусом
69-летняя жительница столицы, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, скончалась, сообщил Депздрав Москвы.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Авто
В РФ сертифицирован новый минивэн GAC GM8
Компания GAC планирует пополнить свой модельный ряд в России еще одной моделью – новым минивэном GM8, который на данный момент завершает прохождение процедуры сертификации и должен появится у российских дилеров уже этой весной.
Общество
Росавиация получит средства на компенсации компаниям за вывоз россиян
Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.
Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
Общество
Bloomberg: мэрия Москвы всерьез обсуждает идею закрытия города
Власти Москвы всерьез рассматривают возможность закрытия города, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех человек, знающих о том, что такие дискуссии ведутся.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Общество
СМИ раскрыли секрет «самой подготовленной к коронавирусу» страны
Нигерия оказалась самой подготовленной к пандемии коронавируса страной, считает обозреватель египетского издания NoonPost Ахмад Фаузи Салим.
Политика
Россия закроет границу с Белоруссией
Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Митрополит Иларион допустил послабления в великий пост из-за пандемии
Пандемия — не самое лучшее время для строгого поста, и послабления возможны, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 28 марта в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Общество
В Москве побит температурный рекорд
Общество
У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд
Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
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В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
Здоровье
Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске
Первичный тест медсестры Красноярской больницы скорой медицинской помощи на коронавирус дал положительный результат.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Общество
Бесплатный доступ к некоторым сервисам Рунета появится уже с 1 апреля
Вы знаете: есть решение нашего президента о том, чтобы к 1 июля в стране появился доступный интернет, то есть ключевые отечественные сервисы предоставлялись бы бесплатно в российском интернете.
Общество
Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса
В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
Общество
Собянин уточнил, что будет с зоомагазинами, салонами связи и путевками
Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, какие изменения ожидают жителей столицы в связи с нерабочей неделей в период с 28 марта по 5 апреля.