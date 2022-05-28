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Правительство России утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок

Правительство РФ утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок, документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости
Согласно опубликованным правилам, размер субсидии для авиакомпании будет определяться исходя из прогнозного значения грузооборота в апреле-октябре 2022 года.
ТАСС
Срок получения субсидий был запланирован на апрель-октябрь 2022 года.
ТАСС
При расчете размера ежемесячной субсидии для конкретного перевозчика будет учитываться выполненный грузооборот за отчетный период.
РБК

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Правительство России утвердило правила субсидирования авиакомпаний
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