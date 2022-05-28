Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе и взятых в плен, передает ТАСС со ссылкой на информацию из Елисейского дворца.
Украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Партнерство, которое Вашингтон и Баку наладили за 30-летний период со дня обретения независимости Азербайджаном, очень важно для Соединенных Штатов, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.