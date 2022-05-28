Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского лидера Владимира Путина освободить украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе и взятых в плен, передает ТАСС со ссылкой на информацию из Елисейского дворца.