Недвижимость
ВедомостиМишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Госпрограмму льготной ипотеки под 6,5% на прошлой неделе анонсировал президент России Владимир Путин. Крупные ипотечные банки начали принимать заявки на ипотеку на объявленных условиях еще до официальной публикации постановления правительства.
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Общество
Во сколько Москве обошлась новая инфекционная больница
Ведомости вчера в 16:51
Политика
Совфед проанализирует закон о контрсанкциях
Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Энергетика
Российские нефтяные компании могут начать сжигать лишнюю нефть
Нефтяные компании в РФ могут начать сжигать нефть, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.
АБН 00:14
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Футбол
Футболист «Монпелье» с симптомами коронавируса попал в реанимацию
Полузащитник французского футбольного клуба "Монпелье" Джуниор Самбиа находится в реанимации.
Российская газета 01:40
Биатлон
Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР
Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском вчера в 05:55
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Общество
Минтруд рекомендовал закрыть на карантин интернаты и дома престарелых
Министерство труда рекомендовало закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты по всей России, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты РФ Ольгу Баталину.
Полит.ру вчера в 08:13
Армия и оружие
ТОФ рассчитывает получить фрегат «Маршал Шапошников» до конца года
Тихоокеанский флот планирует до конца этого года вернуть в свой состав прошедший модернизацию фрегат "Маршал Шапошников".
Военное обозрение 03:07
Общество
Ограничительные меры в Карелии продлили до конца апреля
Артур Парфенчиков внес изменения в ранее подписанные распоряжения об ограничительных мерах, действующих на территории республики на время эпидемии коронавируса.
Невские Новости 02:31
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Здоровье
В Приморье 15% заболевших коронавирусом вылечились
В Приморье излечились от коронавируса 32 человека из 220 зараженных.
Евразия Daily 02:27
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
Экономика
На сайте МЭЦ открылся прием заявок на гранты для предпринимателей
Прием заявок на предоставление грантов на экспорт товаров и услуг для представителей малого и среднего бизнеса открылся на сайте Московского экспортного центра, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 00:52
Общество
Раскрыты главные ошибки в борьбе с пандемией коронавируса
Ученые Принстонского университета раскрыли основные поведенческие ошибки, которые могут затруднить выход общества из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:30
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Здоровье
Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса
По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
Российская газета 01:21
Экономика
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября, чтобы у граждан не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы кредитных организаций, сообщили в ЦБ.
RT на русском 02:47
Общество
Суд в Гааге сохранил в секрете имена 12 свидетелей по делу MH17
Окружной суд Гааги постановил сохранить анонимность 12 из 13 свидетелей, проходящих по делу о крушении MH17 в Донбассе в 2014 году, говорится в заявлении на сайте суда.
ФАН вчера в 13:57
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после онокчания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске 00:33
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших превысило 6 тысяч
Министерство здравоохранения Украины сообщило о 415 новых случаях коронавирусной инфекции COVID-19, зарегистрированных в стране за последние сутки.
Свободная Пресса 21 апреля в 03:16
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Общество
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
Вести.Ru вчера в 23:33