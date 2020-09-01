Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»
Москва, 1 сентября 2020, 08:53 — REGNUM Правительство России увеличит объем средств, выделяемых на нужды регионов в рамках проекта «Демография». Об этом 1 сентября сообщается в проекте распоряжения кабинета министров, представленного Министерством труда.В источнике
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Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
Правительство России в 2020 году увеличит общий объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта "Демография" на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей.
ТАСС01:08
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Объём субсидий на пособия на детей до 3 лет могут увеличить до 47,6 млрд рублей
Парламентская газета01:15