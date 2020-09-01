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REGNUM
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

Москва, 1 сентября 2020, 08:53 — REGNUM Правительство России увеличит объем средств, выделяемых на нужды регионов в рамках проекта «Демография». Об этом 1 сентября сообщается в проекте распоряжения кабинета министров, представленного Министерством труда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Правительство России в 2020 году увеличит общий объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта "Демография" на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей.
ТАСС01:08
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Аргументы и Факты

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Аргументы и Факты02:46
ИА Красная Весна

Кабмин увеличит субсидии на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

ИА Красная Весна02:35
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

ТАСС01:08
ФедералПресс

Кабмин увеличит объем выплат на детей до 3 лет

ФедералПресс02:10
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

REGNUM01:53
Парламентская газета

Объём субсидий на пособия на детей до 3 лет могут увеличить до 47,6 млрд рублей

Парламентская газета01:15
Российская газета

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Российская газета02:18

Умер писатель Владислав Крапивин

Советский и российский писатель Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице № 1 на 82-м году жизни, сообщила его невестка, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина 1 сентября.
Известия00:38
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Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23

РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
RT на русском02:47
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы.
РБК20:14
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Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
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