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REGNUM
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

Москва, 1 сентября 2020, 08:53 — REGNUM Правительство России увеличит объем средств, выделяемых на нужды регионов в рамках проекта «Демография». Об этом 1 сентября сообщается в проекте распоряжения кабинета министров, представленного Министерством труда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Правительство России в 2020 году увеличит общий объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта "Демография" на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей.
ТАСС01:08
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Аргументы и Факты

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей

Аргументы и Факты02:46
ИА Красная Весна

В России увеличат субсидии на ежемесячные пособия для детей до 3 лет

ИА Красная Весна02:35
Парламентская газета

Объём субсидий на пособия на детей до 3 лет могут увеличить до 47,6 млрд рублей

Парламентская газета01:15
ФедералПресс

Кабмин увеличит объем выплат на детей до 3 лет

ФедералПресс02:10
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

REGNUM01:53
Российская газета

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Российская газета02:18
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

ТАСС01:08

В Турции осудили отправку Грецией военных на остров Кастелоризо

Анкара заявила, что не признает греко-египетское соглашение, и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.
В Турции осудили отправку Грецией военных на остров Кастелоризо
ТАСС30 августа в 15:45
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Задержанный в Турции главарь ИГ готовил теракт в Стамбуле

Силы безопасности Турции предотвратили теракт в Стамбуле, организатором которого является один из главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), задержанный ранее, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Взгляд.ру05:39
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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В Минздраве объяснили кому Навального

На вопрос об обстоятельствах заболевания Навального специалист ответил, что случаи комы без видимых причин и признаков внешнего воздействия фиксировались неоднократно.
Lenta.ru05:45
3

«Это был великий момент для польской армии»: президент Польши о начале Второй мировой войны и обороне Вестерплатте

Представители высшего руководства Польши поучаствовали в акции, которая посвящена первым боевым действиям Второй мировой, включая атаку с немецкого линкора «Шлезвиг-Гольштейн» на Вестерплатте (в районе Данцига, который сегодня носит название Гданьск).
Военное обозрение01:23
2

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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«Интурист» запустил стыковочные рейсы в Турцию из Екатеринбурга

Как рассказали порталу TRN в пресс-службе туроператора, уже с начала сентября пересадочные рейсы в турецкую Анталью с технической посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам из Минеральных вод и три раза в неделю по четвергам, воскресеньям и понедельникам из Екатеринбурга.
Travel Russian News03:50
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