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REGNUM
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

Москва, 1 сентября 2020, 08:53 — REGNUM Правительство России увеличит объем средств, выделяемых на нужды регионов в рамках проекта «Демография». Об этом 1 сентября сообщается в проекте распоряжения кабинета министров, представленного Министерством труда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Правительство России в 2020 году увеличит общий объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта "Демография" на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей.
ТАСС01:08
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Аргументы и Факты

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей

Аргументы и Факты02:46
Российская газета

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Российская газета02:18
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

ТАСС01:08
Сиб.фм

Выплаты в сентябре: на новые пособия правительство дополнительно выделило 34 миллиарда рублей

Сиб.фм01:57
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

REGNUM01:53
Парламентская газета

Объём субсидий на пособия на детей до 3 лет могут увеличить до 47,6 млрд рублей

Парламентская газета01:15
ФедералПресс

Кабмин увеличит объем выплат на детей до 3 лет

ФедералПресс02:10

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Ведомости00:42
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Ведомости03:43
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Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.
Коммерсантъ04:13
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Лавров назвал реформу конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36
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В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
RT на русскомвчера в 13:31
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