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REGNUM
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

Москва, 1 сентября 2020, 08:53 — REGNUM Правительство России увеличит объем средств, выделяемых на нужды регионов в рамках проекта «Демография». Об этом 1 сентября сообщается в проекте распоряжения кабинета министров, представленного Министерством труда.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

Правительство России в 2020 году увеличит общий объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта "Демография" на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, на 1,73 млрд рублей - почти до 47,6 млрд рублей.
ТАСС01:08
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Российская газета

Субсидия на выплату пособий на детей до 3 лет увеличена на 1,73 млрд рублей

Российская газета10:46
ФедералПресс

Правительство увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

ФедералПресс08:36
ТАСС

Кабмин увеличит до 47,6 млрд руб. объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет

ТАСС01:08
ИА Красная Весна

В России увеличат субсидии на ежемесячные пособия для детей до 3 лет

ИА Красная Весна02:35
REGNUM

Правительство России увеличит финансирование нацпроекта «Демография»

REGNUM01:53
Парламентская газета

Объём субсидий на пособия на детей до 3 лет могут увеличить до 47,6 млрд рублей

Парламентская газета01:15
Аргументы и Факты

Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей

Аргументы и Факты02:46

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за нефтью и фондовым Китаем на оптимизме в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и статистике из КНР; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2-0,6%, при этом проседают бумаги "Яндекса" после ралли в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia.
Интерфакс03:41

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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ЦБ не поддержал проект по майнингу криптовалют из своей «песочницы»

31 августа президент РАКИБ Юрий Припачкин отправил письмо (есть в распоряжении «РБК-Крипто») главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, в котором указал, что отказ не мотивирован, а во время пилотирования проекта в регуляторной «песочнице» всесторонне рассматривались схема, преимущества и риски данного решения.
РБК11:25

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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