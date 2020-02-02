Общество

Российская газетаРоссийская газетаПравительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вирус стал шестнадцатым заболеванием списка.
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Правительство внесло коронавирус в список опасных заболеваний

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Россия внесла коронавирус из Китая в перечень опасных заболеваний

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Российская газета07:29

Правительство РФ внесло коронавирус в перечень представляющих опасность заболеваний

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