Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вирус стал шестнадцатым заболеванием списка.

Экономика Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.

Киберспорт В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов 2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.

Транспорт Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили в РЖД.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Общество С 1 февраля в России отменили более тысячи советских законов Два акта датированы 1917 годом. В конце 2019 года Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи актов СССР и около 1300 актов РФ и РСФСР.

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Политика Помпео считает, что сотрудничество с США будет выгодно для Казахстана Деловое партнерство с США будет выгодно для Казахстана, заявил американский госсекретарь Майк Помпео после переговоров с главой казахстанского МИД Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане.