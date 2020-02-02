Общество
Российская газетаПравительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вирус стал шестнадцатым заболеванием списка.
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Происшествия
В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 350
В китайской провинция Хубэй (столица — Ухань), которая является эпицентром распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV, погибли еще 56 человек, сообщает Reuters.
Общество
Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020
2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне горючего, при этом наиболее низкие цены на топливо звфиксированы в Казахстане.
Шоу-бизнес
Яна Кошкина испугала подписчиков своим фото без макияжа
В своем Инстаграме актриса предстает непременно с идеальной укладкой и броским макияжем.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Киберспорт
В Dota 2 убрали возможность блокировать появление крипов
2 февраля Valve выпустила патч для Dota 2, с которым заблокировала возможность отключать появление крипов с помощью чита.
Транспорт
Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем
Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили в РЖД.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами
Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
Армия и оружие
Турецкие танки и броневики пересекли границу с Сирией
Около 200 единиц боевой техники армии Турции перешли границу с Сирией, сообщают СМИ.
Энергетика
В США предсказали «газовый армагеддон»
Американские аналитики предсказали "газовый армагеддон", который может произойти из-за того, что спрос на топливо падает.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Экономика
Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем
Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2–4%.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Футбол
Дубль Фати принес победу «Барселоне» над «Леванте»
Происшествия
Уральский хоккеист Панарин раскритиковал «Аэрофлот» и Шереметьево за инцидент с гибелью животных
«Что за нелюди у вас работают», — написал в подписи к фотографии Панарин, указав аккаунты «Аэрофлота» и аэропорта Шереметьево.
Общество
С 1 февраля в России отменили более тысячи советских законов
Два акта датированы 1917 годом. В конце 2019 года Минюст представил к отмене более 3,7 тысячи актов СССР и около 1300 актов РФ и РСФСР.
Здоровье
В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
Политика
Помпео считает, что сотрудничество с США будет выгодно для Казахстана
Деловое партнерство с США будет выгодно для Казахстана, заявил американский госсекретарь Майк Помпео после переговоров с главой казахстанского МИД Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане.
Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозах
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за поступивших сообщений об угрозах распространения в зданиях нервно-паралитического газа.
Происшествия
Росгвардия прокомментировала нападение боксеров
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил нападение боксеров на сотрудников ведомства, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Футбол