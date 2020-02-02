Здоровье
Газета.RuПравительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. Российский кабмин постановил расширить существующий перечень, добавив в него коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.
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Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Происшествия
Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео
Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Политика
Помпео сообщил о готовности США обеспечивать Белоруссию нефтью на 100%
США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100% по конкурентным ценам, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает агентство «БелТа».
Космос
Обнаружено предсказанное искривление пространства-времени
Согласно теории, сила тяжести возникает из-за искривления пространства и времени, а крупные небесные тела изменяют эту геометрию.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Здоровье
В Тюмени госпитализировали студентку с подозрением на коронавирус
В Тюменской области сегодня в областную клиническую инфекционную больницу доставили студентку, которая вернулась из Китая, где сейчас зафиксированы очаги коронавируса.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Киберспорт
Игроки признали Warcraft III: Reforged худшей игрой всех времен
Армия и оружие
200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией
Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Теннис
Джокович выиграл Australian Open
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Гаджеты
Новый Core i9-10900K от Intel сам сможет разгоняться выше 5 ГГц
Благодаря использованию новых технологий TVB и TBM (v. 3) новый флагман от Intel сможет при автоматическом разгоне преодолеть планку в 5,2 и даже 5,3 ГГц, правда, это негативно скажется на энергопотреблении, которое подойдет к отметке в 300 Вт.
Шоу-бизнес
Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Сыгравшая в фильме «Экипаж» актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В кафе в Новосибирске обрушилась крыша
Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок
Двое взрослых и один ребенок погибли в воскресенье в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Футбол
«Зенит» устроил для Ригони «туннель новичка»
Игроки «Зенита» встретили возвращение Эмилиано Ригони фирменным «туннелем новичка».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Политика
Как Польша требует от России выплаты репараций за Вторую мировую
Дипломат считает, что Варшава якобы имеет полное право требовать от Москвы репарации за ущерб, который СССР якобы нанёс Польше в годы Второй мировой войны.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Политика
Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»
Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.