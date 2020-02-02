Общество
Газета.RuПравительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. Российский кабмин постановил расширить существующий перечень, добавив в него коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.
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с чего всё началось
"Правительство РФ постановляет: перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (...) дополнить пунктом 16 следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV)", - говорится в документе, размешенном в воскресенье на сайте правительства.Интерфакс07:07
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