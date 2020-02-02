с чего всё началось

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России. Российский кабмин постановил расширить существующий перечень, добавив в него коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

Общество Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Политика Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».

Энергетика США предсказали «газовый армагеддон» США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.

Общество Из зараженной коронавирусом китайской провинции эвакуируют 130 россиян По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Гаджеты Флагманский Honor V20 подешевел почти в два раза Компания Huawei в очередной раз понижает цены на свой смартфон Honor V20, пишет iXBT.Напомним, данный аппарат был представлен в конце 2018 года.

Хоккей ЦСКА победил «Куньлунь» в матче КХЛ Московский ЦСКА одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Теннис Джокович победил Тима и восьмой раз выиграл Australian Open Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.