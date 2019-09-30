Российское правительство внесло в Государственную думу проект федерального бюджета на 2020–2022 годы, сообщает РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, где поднимался вопрос параметров бюджета страны на 2020–2022 годы.

Правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2020–2022 годы

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