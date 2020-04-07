Энергетика
КоммерсантъВ Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Ограничение на ввоз бензина планируется до сентября 2020 года. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть. В то же время российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по демпферу.
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с чего всё началось
Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников. Из-за падения цен на нефть в мире рухнули и цены на бензин.РБКвчера в 13:53
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