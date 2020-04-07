Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъВ Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Ограничение на ввоз бензина планируется до сентября 2020 года. Сейчас бензин в Европе намного дешевле, чем в России, из-за упавших цен на нефть. В то же время российские нефтекомпании не могут снизить цену внутри страны, так как выплачивают в бюджет отчисления по демпферу.
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с чего всё началось

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников. Из-за падения цен на нефть в мире рухнули и цены на бензин.
РБКвчера в 13:53

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СМИ: власти планируют ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина в Россию

Газета.Ru03:29

Россия может ввести запрет на ввоз дешевого бензина из-за рубежа

Эхо Москвы03:00

РБК: правительство планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

РИА Новостивчера в 19:27

РБК: правительство планирует ввести запрет на импорт дешёвого бензина

RT на русскомвчера в 20:05

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Коммерсантъвчера в 16:58

РБК: правительство может ограничить импорт бензина

ТАССвчера в 16:50

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

РБКвчера в 13:53
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Комментарии

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Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики

Пошлины за онлайн-покупателей предоплатят перевозчики Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели.
Коммерсантъ вчера в 18:17
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Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

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Газета.Ru 01:28
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Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр»

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Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

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Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
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Иван Костогриз: коронавирус в Новый Уренгой завезли из-за границы

Напомним, что вечером накануне, 6 апреля, оперативный штаб Ямала сообщил о 16 новых подтвержденных случаях коронавируса в округе.
ЯмалPRO 00:49
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Названы наиболее криминальные районы Уфы в период самоизоляции

На втором и третьем месте антирейтинга находятся Орджоникидзевский и Калининский районы, где произошло 7 и 4 преступлений соответственно.
News102.ru 04:01
Общество

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Газета.Ru 01:59
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Общество

Двое младенцев заразились коронавирусом в Подмосковье

Число инфицированных коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло на 67 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлштаба.
Росбалт 04:06
Общество

До полутора тысяч россиян планируют вернуться из-за рубежа во вторник

В РФ во вторник планируется вернуть до 1,5 тысячи россиян из-за рубежа на семи авиарейсах, в том числе из Таиланда, Японии и Южной Кореи, говорится в сообщении кабмина РФ.
РИА Новости 04:22
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Наука

Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Выяснился маркер, который наблюдается у большого числа жертв коронавируса. Назван предсказывающий смерть от коронавируса показатель.
Piter.tv 03:38
Происшествия

В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП

Автобус, который эвакуировал на родину украинцев, попал в аварию в Венгрии, восемь человек госпитализировали, сообщил во вторник заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Украины Игорь Шинкарюк.
РИА Новости 04:20
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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

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Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
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Муцениеце призналась, что целый год обдумывала развод с Прилучным

Актриса и модель Агата Муцениеце призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства.
ФАН 04:38
Кино

Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов

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Наука

Обнаружен метод улучшения качества изображения тканей для медицинской диагностики

Ученые из России обнаружили уникальный способ, который улучшает качество изображения тканей для медицинской диагностики.
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Гаджеты

Новый планшет Huawei MatePad получит чип Kirin 810 и 10,4 дисплей

Сетевые источники опубликовали изображения и предполагаемые технические характеристики нового планшетного компьютера MatePad, который в скором времени может анонсировать китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
3DNews 01:18
Общество

Банк России сообщил о новых схемах хищения денег с карт

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Российская газета 04:35
Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета 04:14
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В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

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В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
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Политика

В партии Зеленского спрогнозировали окончание карантина

Первый заместитель главы фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко спрогнозировал сроки окончания карантина.
Lenta.ru вчера в 04:36
Здоровье

Рост числа молодых пациентов с коронавирусом объяснили в Минздраве

В последнее время фиксируется всё больше случаев обнаружения COVID-19 среди молодых людей.
Live24 01:38
Общество

В Москве за сутки выявили 697 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 1154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 43 регионах, в том числе 697 случаев в Москве, всего в столице выявлен 5181 пациент с Covid-19, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.
РИАМО 03:52
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