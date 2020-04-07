Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина

Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
Читать в источнике
Комментировать3,1K
с чего всё началось

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.
РБКвчера в 13:53

Подробнее о событии

РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина

РИА Новостивчера в 19:27

В России могут ввести запрет на поставки в страну дешевого бензина

Эхо Москвывчера в 21:09

РБК: правительство планирует ввести запрет на импорт дешёвого бензина

RT на русскомвчера в 20:05

РБК: запрет на импорт нефтепродуктов продлится в России до сентября

REGNUM01:25

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Коммерсантъвчера в 16:58

РБК: правительство может ограничить импорт бензина

ТАССвчера в 16:50

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

РБКвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 02:18, Ашберн

Комментарии

Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Общество

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков

Правительство Приморья отказалось от идеи требовать обязательное наличие смс-пропусков от граждан с 7 апреля, со дня введения новой системы, заявил краевой министр связи Сергей Максимчук.
Интерфакс 01:42
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:21
Политика

Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к губернаторам регионов России с призывом не закрывать границы «на замок».
КП - Санкт-Петербург вчера в 16:44
Происшествия

Глава Удмуртии рассказал о новых случаях COVID-19 в республике

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Удмуртии, среди них - семья, контактировавшая с больным из Великобритании, сообщил глава региона Александр Бречалов.
РИА Новости 01:35
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Игры

Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000

В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Игромания.ру вчера в 12:59
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 вчера в 10:42
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Территория новостей вчера в 12:40
Экономика

Поставщики предупредили о подорожании продуктов до 20% из-за пандемии

На фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний производители и поставщики продуктов настаивают на пересмотре закупочных цен до 15–20%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, пишут «Известия».
РБК 00:56
Происшествия

В Башкирии у пяти медработников заподозрили коронавирус

По данным «РБК-Уфа», помимо медработников внебольничную пневмонию выявили у двух пациентов больницы им. Куватова.
РБК вчера в 12:14
Общество

Трамп допустил сокращение добычи нефти со стороны США

Власти США рассматривают вариант сокращения объемов добычи нефти, если ОПЕК+ придет к такому решению.
РБК 01:21
Общество

Тестирования на коронавирус на дому начинает проводить Роспотребнадзор

Процедура проводится Центром молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD). Она проводится практически бесконтактно.
Live24 вчера в 01:04
Общество

32 новых случая коронавируса зарегистрировано в Брянской области

В Брянской области за сутки зарегистрированы 32 новых случая заболевания коронавирусом.
БрянскToday 00:58
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:18
Общество

Два новых случая коронавируса появились в Забайкалье

У двух жительниц Забайкальского края лабораторно подтвержден коронавирус.
EastRussia 00:44
Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900

Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Woman.ru вчера в 16:19
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
РИА Новости вчера в 22:21
Политика

Германия обвиняет США в конфискации медицинских масок

Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
ToDay News Ufa 04 апреля в 06:48
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 05 апреля в 04:48
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж

Вокруг ТВ вчера в 16:34
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Происшествия

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском вчера в 10:36
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии.
Известия вчера в 12:02
Экономика

Выдачу кредитов из-за коронавируса ограничил Альфа-банк

Начиная со 2 апреля, Альфа-банк ограничил выдачу кредитов представителям малого и среднего бизнеса, чьи отрасли пострадали от эпидемии коронавируса.
Live24 вчера в 16:03
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество

Власти Японии объявят режим ЧС из-за коронавируса с 7 апреля

Власти Японии объявят режим ЧС из-за коронавируса с 7 апреля. Об этом сообщает японское общественное телевидение.
Piter.tv вчера в 07:10
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Футбол

Минюст США обвинил Россию и Катар в даче взятки ФИФА за проведение ЧМ

Как проинформировал официальный сайт министерства юстиции Соединенных Штатов, Россия и Катар подкупили чиновников федерации при голосовании за право проведения чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах соответственно.
Газета.Ru вчера в 20:04
Политика

«Пан выгнал с чемоданом»: украинские гастарбайтеры бегут из Европы

Пожилые умирают, молодые уезжают В Европе до последнего времени постоянно работали 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы.
Известия вчера в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное