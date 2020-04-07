Энергетика

РБКРБКПравительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников. Из-за падения цен на нефть в мире рухнули и цены на бензин.
Читать в источнике
Комментировать4,2K
с чего всё началось

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, рассказал РБК один из участников топливного рынка. Это подтвердили три федеральных чиновника.
РБКвчера в 13:53

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщения о возможном запрете импорта дешёвого бензина

RT на русском15:12

Свои законы: зачем правительство лишает россиян дешёвого топлива

News.ru12:07

Россия может ввести запрет на ввоз дешевого бензина из-за рубежа

Эхо Москвы03:00

Эксперты считают, что российские НПЗ в состоянии пережить резкое падение спроса на бензин

ТАСС02:02

РБК: правительство планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

РИА Новостивчера в 19:27

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Коммерсантъвчера в 16:58

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

РБКвчера в 13:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 16:46, Ашберн

Комментарии

Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Скворцова назвала сроки пика и спада эпидемии коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала телеканалу "Россия 24", что до выхода на "плато" с коронавирусной инфекцией осталось где-то 10-14 дней, после чего эпидемия продержится какое-то время и пойдет в обратную сторону.
РИА Новости 16:03
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Гагарину в нечестности

По итогу наставница должна была оставить в шоу только одну из них. Выбор Гагариной остановился на 8-летней Таисии Скомороховой.
Piter.tv 01:58
Шоу-бизнес

Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери

Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Вести.Ru 06:43
Общество

Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона масок в сутки

В России в сутки производят почти 1,6 миллиона медицинских масок, сообщил на совещании с президентом по ситуации с коронавирусом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
РИА Новости 11:42
Кино

Появился трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Netflix опубликовал трейлер нового боевика «Эвакуация», главную роль в котором исполняет Крис Хемсворт.
Игромания.ру 08:21
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Энергетика

Минэнерго США ожидает снижение добычи нефти в стране

Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) понизило прогноз производства нефти в стране на 2020 год на 1,63 млн баррелей в сутки - до 11,03 млн баррелей в сутки.
Российская газета 13:28
Здоровье

Малышева рассказала о последствиях самолечения от коронавируса

Самолечение от коронавирусной инфекции может грозить осложнениями вплоть до летального исхода, рассказала известная телеведущая Елена Малышева в эфире телеканала «Звезда».
БИЗНЕС Online 15:52
Общество

Представитель ВОЗ оценила действия России в борьбе с коронавирусом

Россия сделала все, что возможно, для борьбы с пандемией коронавируса, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в стране Мелита Вуйнович.
РИА Новости 16:33
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана 03:20
Футбол

Сон Хын Мин приступит к военной службе в Корее

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдет обязательную военную службу у себя на родине в Корее, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 11:22
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
Политика

La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
РИА Новости 14:51
Происшествия

В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
РБК 13:48
Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Право.ру 01:35
Политика

Парламент Венесуэлы начал расследование из-за продажи активов «Роснефти»

Напомним, 28 марта «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Коммерсантъ 15:58
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 08:24
Политика

Путин получил ответ вирусолога на вопрос о сокращении нерабочих дней

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с ведущими специалистами медицины спросил, можно ли рассчитывать на сокращение выходных дней, которые установлены с 3 по 30 апреля.
Газета.Ru 13:48
Здоровье

Жители области получат три недели бесплатной телемедицины

Жители Ивановской области могут до конца апреля бесплатно обратиться за консультацией врача дистанционно, благодаря договоренностям с телемедицинским проектом ВЭБ.РФ и компании "Доктор рядом".
Известно.ру 10:03
Общество

В Испании введут постоянный базовый доход для граждан

В марте в Испании потеряли работу 900 тыс. человек. Правительство надеется сделать базовый доход постоянной мерой поддержки граждан.
Chelny-biz.ru 08:05
Футбол

Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан и полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на Олд Траффорд.
Советский спорт 11:51
Футбол

Война погубила украинский чемпионат – бывший футболист киевского Динамо

До вооруженного конфликта на Донбассе украинский чемпионат был сильнее российского, теперь – наоборот.
Новостной фронт 11:50
Религия

Благодатный огонь в Иерусалиме сойдет без паломников

В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:53
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru вчера в 21:58
Происшествия

Площадь лесного пожара в районе Чернобыльской АЭС вновь увеличилась

REGNUM 10:51
Технологии

Microsoft показала, как переделает меню «Пуск» в Windows 10

3DNews вчера в 04:48
Футбол

Президент «Тотенхэма» предложил сотрудникам клуба работу в его доме

Президент "Тоттенхэма" Дэниель Леви предложил сотрудникам клуба работу в его доме, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 14:31
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное