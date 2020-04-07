Энергетика
BFM.ruКабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов. И произойдет это «в самое ближайшее время». Пока эта мера рассчитана до сентября текущего года.
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с чего всё началось
Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников. Из-за падения цен на нефть в мире рухнули и цены на бензин.РБК13:53
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