Энергетика

BFM.ruBFM.ruКабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов. И произойдет это «в самое ближайшее время». Пока эта мера рассчитана до сентября текущего года.
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с чего всё началось

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников. Из-за падения цен на нефть в мире рухнули и цены на бензин.
РБК13:53

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