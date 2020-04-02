Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.

Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

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