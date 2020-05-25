Экономика
Эхо МосквыПравительство запретило импорт топлива в Россию до 1 октября
В результате, как пишет газета «Коммерсантъ», в Россию стало выгодно ввозить топливо, к примеру, из Норвегии, Южной Корее и Китая. Запрет на подобный импорт в правительстве обосновывают опасениями из-за возможного снижения спроса на российский бензин в период эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.РБК25 мая в 07:21
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Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию
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