с чего всё началось

В результате, как пишет газета «Коммерсантъ», в Россию стало выгодно ввозить топливо, к примеру, из Норвегии, Южной Корее и Китая. Запрет на подобный импорт в правительстве обосновывают опасениями из-за возможного снижения спроса на российский бензин в период эпидемии коронавируса.

Правительство запретило импорт топлива в Россию до 1 октября

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