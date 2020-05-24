Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.

Общество Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем число смертей, зафиксированное за аналогичный период прошлого года. 1

Политика В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. 29

Политика Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса США могут перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News. 2

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Футбол Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц» В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.

Общество В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус Севастополь намерен внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, при этом курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, сообщил врио главы города Михаил Развожаев. 5