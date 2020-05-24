Экономика
ИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Футбол
Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году
RT на русском 04:20
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru вчера в 15:27
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Общество
Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем число смертей, зафиксированное за аналогичный период прошлого года.
RT на русском 11:26
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
Евсеев показал, как выглядит письменный стол футбольного тренера
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев показал, как выглядит его рабочее место.
Sport24.ru 10:49
Политика
Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса
США могут перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.
РБК 11:23
Экономика
В России могут вернуть прежний пенсионный возраст
Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
Общество
Россия избежала перегрузки системы здравоохранения в период пандемии
России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения во время пандемии коронавируса.
Известия 11:15
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Футбол
«Динамо» предложило восьми игрокам продлить контракт до конца сезона
Московское «Динамо» предложило продлить соглашение до конца сезона восьми футболистам.
Metaratings 10:20
Экономика
После карантина россиян ожидают массовые увольнения
После снятия карантина малый и средний бизнес не сразу сможет вернуться к докризисным показателям, поэтому россиян ожидают массовые увольнения.
Pravda.Ru 03:26
Футбол
Хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» потерпел домашнее поражение от «РБ Лейпцига» со счетом 0:5. Счет в матче был открыт на 11-й минуте.
LiveSport.ru 11:44
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Шоу-бизнес
Мадонна в прозрачном нижнем белье раздвинула ноги, показав трусики
Звезда поп-сцены опубликовала снимок, на котором сидит на стуле в прозрачном бюстгальтере и чёрных трусиках.
Paparazzi.ru 11:40
Общество
В Севастополе хотят тестировать приезжающих туристов на коронавирус
Севастополь намерен внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, при этом курортный сезон предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, сообщил врио главы города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:00
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Общество
Прокуратура проверит жалобы медиков в «Крокус Экспо»
Подмосковная прокуратура начала проверку по жалобам сотрудников госпиталя в «Крокус Экспо».
BFM.ru 05:40
Игры
Впечатляющие скриншоты демонстрации NVIDIA Marbles в режиме RTX
Старший арт-директор NVIDIA Гавриил Климов (Gavriil Klimov) поделился в своём профиле на ArtStation впечатляющими скриншотами из последней демонстрации технологии RTX от NVIDIA — Marbles.
3DNews 22 мая в 12:11
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Армия и оружие
Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников
Военное дело 05:45
Футбол
Как РПЛ конкурировать с Бундеслигой в плане показа на ТВ, и зачем на трибунах нужны женщины?
Сегодня на российском телевидении, которое ожидает возобновления своего чемпионата, столкнулись футболы из Германии и Беларуси.
Спорт день за днем 11:42