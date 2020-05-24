Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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РИА Новости02:01

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:57, Ашберн
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Месси признался, что хотел покинуть «Барселону» в 2016 году

RT на русском 04:20
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Общество

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Финансы

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РБК 11:23
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Экономика

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
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Общество

Россия избежала перегрузки системы здравоохранения в период пандемии

России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения во время пандемии коронавируса.
Известия 11:15
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
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Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

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