Экономика
Газета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Правительство даст 1,7 млрд Хабаровскому краю на «поддержание штанов»
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Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:07, Ашберн
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В Дагестан прибыли военные ЮВО для борьбы с коронавирусом
В Республику Дагестан для оказания надлежащей помощи населению в борьбе с коронавирусом прибыли военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа.
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Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия 23 мая в 08:21
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
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Российская газета вчера в 22:11
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В Швеции запустили первую сеть 5G
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Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
REGNUM 23 мая в 07:07
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
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Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, прокомментировал критику в свой адрес после публикации интервью о заработках артистов.
РИА Новости вчера в 18:34
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Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:41
Общество
В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
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Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° 23 мая в 12:17
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Шоу-бизнес
Победительницей романтического шоу «Холостяк» стала Барбара Пино
К ставшей победительницей «Холостяка» Барбаре Пино Антон Криворотов изначально проявлял самые искренние чувства.
Дни24 вчера в 11:54
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«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
10.00 часов – пройдет онлайн-марафон с Министром просвещения Сергеем Кравцовым и учителями из регионов.
Orengrad.ru 23 мая в 09:34
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
Общество
Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой
Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
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В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
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Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на самоизоляцию на 2 недели из-за заболевшего COVID-19 сотрудника министерства, сообщает минздрав региона.
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Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
BFM.ru вчера в 08:52
Здоровье
Названы опасные для больных коронавирусом препараты
Вирусолог Надежда Жолобак назвала препараты, которые COVID-положительным пациентам принимать нельзя.
URA.Ru вчера в 17:31
Наука
Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса
Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов.
Lenta.ru вчера в 19:05
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ вчера в 15:49