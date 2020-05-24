Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Здоровье В Алтайском крае ужесточат наказание за несоблюдение масочного режима Глава регуправления Роспотребнадзора Ирина Пащенко в ходе заседания оперштаба заявила об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима на территории Алтайского края. 57

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Общество В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант». 1,5K

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Общество Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил. 2

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Здоровье Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на самоизоляцию на 2 недели из-за заболевшего COVID-19 сотрудника министерства, сообщает минздрав региона. 3

Политика Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским». 355

Наука Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса Аргентинские ученые предположили, что неравномерность заражения коронавирусом в разных странах зависит от наличия суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов. 1