Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Наука

Появилась еще одна причина быстрого распространения коронавируса

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