Экономика
ИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
Читать в источнике
Оценить793
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество
Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая
Эхо Москвы вчера в 06:30
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Армия и оружие
ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка
Российская газета 08:48
Происшествия
В Ленинградской области жители переставили мешавшую пожарным машину
Аргументы и Факты 10:23
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Космос
Почему слабеет Солнце и стоит ли этого бояться: мнение ученых
В солнечном же минимуме ультрафиолетовое излучение звезды уменьшается, но прежде всего данное явление поражает стратосферу и большие высоты.
Популярная механика 22 мая в 00:13
Армия и оружие
«Панцирь-С1» в Ливии сбил турецкий беспилотник
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 уничтожен в Ливи зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» российского производства, 22 мая сообщил военный аналитик Бабак Тагвей в социальной сети Twitter.
ИА Красная Весна 07:20
Общество
В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста
Перспектива снижения пенсионного возраста в России «слабореализуема», поскольку его повышение позволяет правительству экономить много средств, заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Взгляд.ру вчера в 14:02
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Общество
В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 04:35
Общество
Россия избежала перегрузки системы здравоохранения в период пандемии
России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения во время пандемии коронавируса.
Известия 11:15
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Здоровье
За сутки на Кубани коронавирусом заразились 92 человека
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в регионе составил 92 человека, об этом в воскресенье, 24 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Kursk.com 08:12
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Общество
В Крыму обнаружен очаг коронавируса на стройплощадке
Как рассказала сегодня на заседании оперативного штаба руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, 10 работников дорожно-строительной компании не имели клинических проявлений - их обследовали после обнаружения коронавируса у первого заболевшего.
Вести.Севастополь 03:19
Армия и оружие
Российские военные снова заблокировали американский патруль в Сирии
Российские военные снова заблокировали движение патруля Вооруженных сил США в Сирии.
Lenta.ru 10:34
Политика
США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня
США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
Ведомости 11:04
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Общество
В Челябинской области приступили к снятию ограничений
В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
Происшествия
В Архангельской области мужчина чуть не утопил семью в реке
Мужчина из Архангельской области чуть не утопил свою семью, потому что хотел показать детям разлив реки. Об этом FlashNord сообщили в МЧС.
FlashNord 08:53
Здоровье
Отделения психиатрической больницы в Петелино закрыли на карантин
Два отделения психиатрической больницы в Петелино закрыли на карантин.
Тульская пресса 07:13
Общество
Испания примет иностранных туристов уже в июле
Испанский премьер Педро Санчес заявил, что страна начнёт принимать иностранных туристов с июля, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 10:21
Армия и оружие
В США рассказали о возрождении Россией машины времён холодной войны
Американское издание «The National Interest» сообщает, что Россия планирует возродить машины времен холодной войны в обновленном виде.
Военное дело вчера в 10:48