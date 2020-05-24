Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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ТАСС02:02

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

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