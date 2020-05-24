Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Из-за пандемии COVID19 на поддержку Татарстану выделили 13,6 млрд рублей

Московский Комсомолец02:30

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАССвчера в 02:02

Кузбасс получит свыше 9 млрд рублей помощи для борьбы с коронавирусом

Известиявчера в 10:22

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБКвчера в 03:12

Алтайскому краю выделили около 450 миллионов рублей

Вести.Ru00:19

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новостивчера в 02:01

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газетавчера в 02:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:36, Ашберн
Политика

МИД ответил на обвинения США в нарушении Договора по открытому небу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков скептически прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва нарушает свои обязательства в рамках Договора по открытому небу.
Вечерняя Москва 23 мая в 17:38
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Общество

Бокерия призвал разрешить прогулки для пожилых людей

Свежий воздух и прогулки обязательно нужны пожилым людям, возможно, следует принять какие-то локальные меры, позволяющие пожилым прогулки, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:20
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
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Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
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Общество

Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил стражей правопорядка жестче реагировать к нарушителям режима самоизоляции.
АиФ Новосибирск 00:42
Общество

Еще 3 746 человек вылечили от коронавируса в Москве

Столичные врачи вылечили еще 3 746 пациентов от коронавируса.
ТАСС 02:03
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Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
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Здоровье

В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили РИА Новости, что темпы вывода на рынок препарата от COVID-19 "Фавипиравир", который проходит сейчас клинические испытания, ускорят.
РИА Новости вчера в 02:52
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Происшествия

В Москве найдена мертвой гражданка Кубы

По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru вчера в 18:36
5
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
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Общество

В Екатеринбурге клинику неврозов отдали под лечение коронавируса

Клинику лечения неврозов «Сосновый бор» в Екатеринбурге с 25 мая перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом.
Уральский меридиан 01:50
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Политика

Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 22:56
7
Общество

Онищенко рассказал, возможно ли чипирование через вакцину

Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200.
Pravda.Ru вчера в 09:13
61
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Экономика

Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
5
Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
650
Общество

Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Мюллер рассказал изданию Tagesspiegel, что он предложил московским властям разместить в медицинских учреждениях Берлина зараженных коронавирусом пациентов из России.
Gazeta.SPb 01:34
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Футбол

Президент «Лиона» призывает возобновить сезон во Франции

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен.
Спорт-Экспресс 23 мая в 17:56
Экономика

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

В перечне господина Кудрина — здоровье и доходы граждан, экономические свободы и адекватное госуправление, остальное может и подождать.
Коммерсантъ вчера в 17:52
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Финансы

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за ситуации с COVID-19

Бюджет Москвы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости 02:18
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru вчера в 01:38
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
6
Общество

В Москве заработали МФЦ и каршеринг

Работа многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) «Мои документы» и каршеринга возобновилась в Москве в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 02:09
3
Экономика

Кто получит льготный кредит на возобновление предпринимательской деятельности

Бизнес, наиболее пострадавший от коронавируса, сможет получить кредиты по льготной ставке 2% годовых.
Бухонлайн 02:21
Общество

Свердловский губернатор рассказал, когда откроет фитнес-центры

Екатеринбург, 25 мая 2020, 08:35 — REGNUM В Свердловской области откроют фитнес-центры лишь после снятия первых ограничений по коронавирусу.
REGNUM 01:35
5
Происшествия

Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли

Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
РИА Новости вчера в 17:06
21
Политика

Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС вчера в 10:32
130
Общество

Застрявшие на Гоа туристы из Удмуртии прилетели в Уфу

Сегодня, 24 мая, самолет вывозного рейса из Гоа (Индия) доставил в Башкирию 41 туриста.
Izhlife вчера в 03:45
13
Политика

США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам

Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.
Российская газета вчера в 18:14
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