Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

Шоу-бизнес Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад. 2

Политика Глава МИД КНР: Китай открыл «политический» вирус в США Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус - "политический". Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Срджан Мияйлович покинет «Крылья Советов» «Крылья Советов» не продлят контракт с сербским полузащитником Срджаном Мияйловичем, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Политика Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". 192

Общество В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек. 10

Общество Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России. 756

Авто В Сети показали новый компактный кроссовер Lada Совсем недавно появилась информация о том, что в модельном ряду компании появится сразу несколько новых моделей, одной из которых может стать компактный кроссовер. 5

Общество Подмосковье планирует открыть кафе, рестораны и объекты сферы услуг В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". 24

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,2K

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Политика МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия. 202

Общество Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти». 112

Общество Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19 Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону. 696

Происшествия Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов. 21

Шоу-бизнес Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона Самойлова рассказала, что он ещё не до конца готов и погода пока не позволяет им пользоваться, однако детей это не останавливает. 8

Авто КамАЗ приступил к испытаниям нового самосвала К5 Компания «КамАЗ» начала испытания новых самосвалов с колесной формулой 6х4 и 8х4, о чем сообщает пресс-служба завода. 11