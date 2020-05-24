Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
Читать в источнике
Комментировать142

Подробнее о событии

Правительство РФ выделило 100 миллиардов на помощь регионам

РЕН ТВ04:46

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Известия02:56

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости02:01

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
Общество

Как отметят День славянской письменности и культуры

Мир Белогорья 22 мая в 09:23
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Шоу-бизнес

Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка

Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад.
Дни24 04:29
2
Политика

Глава МИД КНР: Китай открыл «политический» вирус в США

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай открыл в США новый вирус - "политический". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:16
Футбол

Срджан Мияйлович покинет «Крылья Советов»

«Крылья Советов» не продлят контракт с сербским полузащитником Срджаном Мияйловичем, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Чемпионат 05:11
Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
192
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
122
Армия и оружие

США и НАТО обеспокоены новой противолодочной тактикой ВМФ РФ

ПолитРоссия 05:21
Общество

В Москве зафиксирован минимальный прирост случаев коронавируса в мае

Ранее минимальный суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве был отмечен 29 апреля — тогда COVID-19 подтвердили у 2220 человек.
RT на русском 04:32
10
Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.
Коммерсантъ вчера в 18:25
9
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
756
Авто

В Сети показали новый компактный кроссовер Lada

Совсем недавно появилась информация о том, что в модельном ряду компании появится сразу несколько новых моделей, одной из которых может стать компактный кроссовер.
Тарантас Ньюс 03:29
5
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Выучил Маск и другую поговорку — «Говорят, что кур доят».
Говорит Москва 04:30
18
Общество

Подмосковье планирует открыть кафе, рестораны и объекты сферы услуг

В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:10
24
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
1,2K
Общество

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
1
Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Политика

МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
202
Общество

Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы

Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти».
Коммерсантъ 04:57
112
Общество

Во Владимирской области выявили 74 новых случая COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 74, до 2194, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 02:23
696
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru вчера в 12:37
21
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона

Самойлова рассказала, что он ещё не до конца готов и погода пока не позволяет им пользоваться, однако детей это не останавливает.
КМВ Новости 05:23
8
Авто

КамАЗ приступил к испытаниям нового самосвала К5

Компания «КамАЗ» начала испытания новых самосвалов с колесной формулой 6х4 и 8х4, о чем сообщает пресс-служба завода.
32CARS.ru 04:15
11
Шоу-бизнес

Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам

Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
564
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
463
Музыка

Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру вчера в 06:43
938
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
6,1K
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
1,9K
Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018

Vprognoze.ru вчера в 02:54
Здоровье

На Кубани за сутки выявили 92 новых случая коронавируса

По числу новых случаев заражения за последние сутки Краснодарский край занимает 22-е место.
Краснодарские известия 04:10
969
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное