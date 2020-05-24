Экономика
ИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 16:07, Ашберн
Общество
Онищенко рассказал, возможно ли чипирование через вакцину
Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200.
Pravda.Ru 09:13
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Авто
КамАЗ начинает испытания нового самосвала К5
«КамАЗ» приступил к испытаниям новых самосвалов «КамАЗ-65952» с кабиной К5.
Автоновости дня 05:00
Здоровье
В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург
Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале
По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
The GEEK вчера в 09:23
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение к мусульманам
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Москва 24 вчера в 17:35
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли населенный пункт в провинции Латакия
19 мая RT сообщала, что боевики террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» обстреляли населенные пункты в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.
ФАН 15:27
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Общество
Эксперт: Петербург сможет завершить полную отмену ограничений из-за коронавируса к осени
Согласно рекомендациям Роспотребназдора, основным условием начала снятия ограничений в регионах должно быть достижение коэффициента распространения коронавирусной инфекции на уровне меньше единицы.
ТАСС 08:31
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
Общество
Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Общество
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
РИА Новости 14:50
Энергетика
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино
Фигуристка из фильмов «Лед» ответила на критику Тарасовой
Фигуристка Катарина Гербольдт, которая снялась в качестве дублера главной героини Аглаи Тарасовой в обеих частях фильма «Лед», ответила на критику кинокартины, которой подвергла ленту прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Радио Комсомольская правда 11:58