Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Томская область получит помощь в размере 1,5 млрд. рублей

Московский Комсомолец14:16

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости02:01

Кузбасс получит свыше 9 млрд рублей помощи для борьбы с коронавирусом

Известия10:22
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 16:07, Ашберн
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Онищенко рассказал, возможно ли чипирование через вакцину

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