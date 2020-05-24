Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Деньги пошли

Российская газета14:00

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Кузбасс получит свыше 9 млрд рублей помощи для борьбы с коронавирусом

Известия10:22

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Томская область получит помощь в размере 1,5 млрд. рублей

Московский Комсомолец14:16

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости02:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:27, Ашберн
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
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Армия и оружие

Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2

Lenta.ru вчера в 09:44
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Происшествия

В Приморском крае загорелась больница

В Партизанской городской больнице Приморского края загорелась кровля больницы на площади 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Коммерсантъ 18:15
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
Коммерсантъ 15:49
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Шоу-бизнес

Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

РИА Новости 12:21
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Общество

В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
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Игры

Создатели игры Serious Sam 4 ответили на обвинения в цензуре

Ответ на обвинения в цензуре дали создатели известной игры Serious Sam 4, сообщает 23 мая Игромания.
ИА Красная Весна 14:40
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
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Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК 17:38
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Общество

Компании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы.
Известия 12:00
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Недвижимость

Стоимость аренды жилья в крупных городах упала на 10% в апреле

В апреле 2020 года стоимость арендного жилья упала во всех крупных городах России, пишет газета «Известия».
Известия 15:00
Общество

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:55
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Экономика

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
8
Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
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Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
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Политика

Лукашенко хочет сотрудничать с КНР в сфере ракетостроения

Президент Белорусии заявил, что хочет обсудить с китайским лидером Си Цзиньпином сотрудничество в сфере ракетостроения и даже посетил для этого опытно-испытательный участок научно-производственного общества «ОКБ ТСБ», который расположен недалеко от Минска.
ToDay News Ufa 16:16
19
Происшествия

Двоих человек сбили за сутки в Южно-Сахалинске

Двоих человек сбили за сутки в Южно-Сахалинске.
АСТВ 20:22
Армия и оружие

75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР

Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
21
Политика

Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева

Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 15:50
4
Общество

Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения

Основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регинов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1".
РИА Новости 13:24
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Киберспорт

Battle Pass в Dota 2 выйдет 25 мая

Valve анонсировала выход Battle Pass в Dota 2. «Завтра», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 14:56
Наука

Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей

Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Единоборства

Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова

FightTime.ru 03:45
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Здоровье

За сутки в Амурской области провели 1829 исследований на коронавирус

На 23 мая на коронавирус проведено 35 991 исследование, за последние сутки - 1829.
Телепорт вчера в 22:19
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Происшествия

В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей

Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
REGNUM 17:51
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Общество

При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер

BFM.ru 13:49
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Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
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Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
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