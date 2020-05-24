Средства будут направлены на дотации регионам, чьи налоговые поступления на 1 мая оказались ниже показателей за предыдущие два года. Таким образом правительство компенсирует им снижение доходов бюджета. Размер помощи будет зависеть от первоочередных расходов регионов.

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Общество В России число смертей от коронавируса достигло недельного минимума За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.

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Общество 868 человек в Тверской области излечились от коронавируса 23 мая в Тверской области подтверждён 31 новый случай коронавируса. Всего в регионе выявлено 1273 случая заболевания. 18

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