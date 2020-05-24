Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Средства будут направлены на дотации регионам, чьи налоговые поступления на 1 мая оказались ниже показателей за предыдущие два года. Таким образом правительство компенсирует им снижение доходов бюджета. Размер помощи будет зависеть от первоочередных расходов регионов.
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