Экономика
REGNUMПравительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России
Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
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Политика
Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:10
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS 10:00
Футбол
Старший тренер «Ростова» назвал три составляющие успеха команды
Евро-футбол.ру 08:20
Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Политика
В Киеве проходит митинг против политики Зеленского
Газета.Ru 09:27
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Известия 22 мая в 23:00
Политика
Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину
Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 07:22
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Космос
Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный
Газета.Ru 08:55
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
РИА Новости 05:00
Политика
США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня
США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
Ведомости 11:04
Общество
В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки
RT на русском 10:28
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
Наука
Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать цветение
Naked Science 22 мая в 07:14
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Общество
Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552
Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора
Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Происшествия
Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании
Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.
Газета.Ru 10:52
Происшествия
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП
В Свердловской области на 105 км автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Волга».
Вечерние Ведомости 09:52
Общество
Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»
Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
Экономика
Названо условие продажи КНР американского госдолга
Массовая продажа американских казначейских облигаций Китаем не только нанесет серьезный урон экономике Соединенных Штатов, но и уничтожит национальную валюту США, считают эксперты Sohu.
Народные новости 09:03
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru вчера в 15:27
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55