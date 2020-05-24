Экономика

REGNUMREGNUMПравительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России

Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.
Читать в источнике
Комментировать1K

Подробнее о событии

Кузбасс получит свыше 9 млрд рублей помощи для борьбы с коронавирусом

Известия10:22

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости02:01

Рязанская область получит более 58 млн на новые меры поддержки

Московский Комсомолец07:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:10
36
Космос

Магнитное поле Земли начало ослабевать

Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS 10:00
2
Футбол

Старший тренер «Ростова» назвал три составляющие успеха команды

Евро-футбол.ру 08:20
Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
7
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Газета.Ru 04:13
824
Политика

В Киеве проходит митинг против политики Зеленского

Газета.Ru 09:27
58
Общество

В Московской области перестал действовать пропускной режим

Известия 22 мая в 23:00
2,2K
Политика

Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину

Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 07:22
434
Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
21
Космос

Роскосмос построит аэропорт на космодроме Восточный

Газета.Ru 08:55
2
Происшествия

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
РИА Новости 05:00
183
Политика

США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня

США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.
Ведомости 11:04
Общество

В Новосибирске оштрафовали организаторов ночной вечеринки

RT на русском 10:28
193
Происшествия

В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
17
Наука

Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать цветение

Naked Science 22 мая в 07:14
12
Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

NewInform вчера в 11:11
6
Политика

В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
27
Общество

Карта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552

Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области.
Взгляд-инфо вчера в 09:03
754
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
1,7K
Общество

В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance

RT на русском 10:57
1
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
2
Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новости вчера в 20:14
995
Происшествия

Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании

Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.
Газета.Ru 10:52
Происшествия

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП

В Свердловской области на 105 км автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Волга».
Вечерние Ведомости 09:52
2
Общество

Прокуратура проверит нарушения прав медиков госпиталя в «Крокус Экспо»

Прокуратура Московской области проводит проверку информации в СМИ о невыплате зарплаты медикам временного госпиталя в «Крокус Экспо», говорится на сайте ведомства.
Право.ру 07:31
15
Экономика

Названо условие продажи КНР американского госдолга

Массовая продажа американских казначейских облигаций Китаем не только нанесет серьезный урон экономике Соединенных Штатов, но и уничтожит национальную валюту США, считают эксперты Sohu.
Народные новости 09:03
2
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
47
Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
223
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru вчера в 15:27
482
Общество

В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов

"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное