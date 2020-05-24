Москва, 24 мая 2020, 16:52 — REGNUM Правительство Российской Федерации выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления из-за пандемии COVID-19 на 1 мая 2020 года оказались ниже показателей за два предыдущих года.

Политика Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности своей страны организовать чартерные рейсы для туристов из России и Германии до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса. 36

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency. 2

Общество Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. 7

Политика Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 434

Происшествия Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России. 183

Политика США перенесли саммит G7 в Вашингтоне на конец июня США из-за коронавируса решили перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца, точная дата пока не назначена.

Происшествия В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта. 17

Политика В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. 27

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,7K

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором. 2

Происшествия Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.

Происшествия На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП В Свердловской области на 105 км автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Волга». 2

Экономика Названо условие продажи КНР американского госдолга Массовая продажа американских казначейских облигаций Китаем не только нанесет серьезный урон экономике Соединенных Штатов, но и уничтожит национальную валюту США, считают эксперты Sohu. 2