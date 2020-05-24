Экономика
ИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Армия и оружие
В Китае обеспокоены гиперзвуковыми ракетами РФ в Сибири
Журналисты китайского издания «Феникс» со ссылкой на российских военных рассказали своим читателям, почему Россия решила разместить гиперзвуковые ракеты в Сибири.
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Общество
В России 44 региона могут начать снимать ограничения
Система здравоохранения справилась с нагрузкой. Она подчеркнула, что все меры, которые принимались правительством, сработали.
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Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
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В Тульской области за сутки выявили 111 носителей коронавируса
Тула, 25 мая 2020, 10:57 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Тульской области, об этом сообщил 25 мая региональный штаб.
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В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
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Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
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Здоровье
На Кубани аппараты ИВЛ помогли 83 пациентам с коронавирусом
За все время распространения коронавируса ИВЛ помогли 83 пациентам. В ковид-госпиталях развернуто 4 тыс. 254 койки.
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Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Фигурное катание
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok
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Для выпускников школ проведут Последний звонок в онлайн-формате
Утром для выпускников прозвучит виртуальный последний звонок. Запланирован праздничный онлайн-марафон, посвященный Последнему звонку.
Краснодарские известия 01:53
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском вчера в 08:13
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Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 09:02
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Общество
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики
Низкие темпы роста экономики и стагнация доходов населения за последнее десятилетие очевидным образом дают ответ на эту развилку: без новой модели развития, основанной не только на иерархических инструментах, но и на современных институтах, не справимся.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Футбол
Тедеско даст шанс Мелкадзе в «Спартаке»
Спорт-Экспресс вчера в 09:20
Общество
Пенсионный возраст в России могут снизить
По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, если безработица в России из-за ситуации с коронавирусом начнет расти, власти включат реверс и снизят возраст выхода на пенсию: - Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек, в зависимости от численности безработных.
Хорошие новости вчера в 04:10
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тыс
В России за последние сутки были 8946 выявлены новых случаев коронавируса.
РБК 03:37
Авто
В Сети вспомнили ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
140-сильная «семерка» была способна разогнаться от 0 до 100 км/ч менее чем за 9 секунд, а ее максимальная скорость составляла 180 км/ч.
SpeedMe вчера в 23:06
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
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ВЭБ.РФ и РФПИ начали поиск иностранных инвесторов для ЦСКА
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начали поиск зарубежного инвестора для ЦСКА.
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Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска
Газета.Ru вчера в 12:20
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Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
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Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 00:24
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
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Милевский о поражении от БАТЭ в финале Кубка: Пусть порадуются хлопцы
Нева Спорт вчера в 15:10
Здоровье
За сутки на Кубани коронавирусом заразились 92 человека
За сутки прирост инфицированных COVID-19 в регионе составил 92 человека, об этом в воскресенье, 24 мая сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Kursk.com вчера в 08:12
Происшествия
В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом
В Пермском крае сегодня скончались еще три пациента, которым посмертно был поставлен диагноз COVID-19.
Российская газета вчера в 08:43