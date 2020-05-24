Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:31, Ашберн
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Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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Президент США Дональд Трамп перечислил всю свою зарплату за I квартал текущего года в размере $100 тыс. министерству здравоохранения и социальных служб страны на разработку лекарств от коронавируса.
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