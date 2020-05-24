Экономика
Газета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 22:11
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Политика
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
РИА Новости 10:13
Недвижимость
Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%
Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились).
Известия 17:01
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Российская газета 16:14
Политика
Трамп перечислил зарплату на разработку лекарств от коронавируса
Президент США Дональд Трамп перечислил всю свою зарплату за I квартал текущего года в размере $100 тыс. министерству здравоохранения и социальных служб страны на разработку лекарств от коронавируса.
Известия 22 мая в 15:42
Здоровье
Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru 15:11
Футбол
Переход Кантона в «МЮ» — лучший трансфер в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.
Спорт-Экспресс 21:30
Происшествия
Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
РИА Новости 17:06
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Происшествия
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»
Российская газета 16:21
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Происшествия
Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье
В Приморском крае упал в реку автомобиль, в котором находились три человека.
Газета.Ru 21:41
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ 00:59
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Футбол
Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru 19:46
Общество
Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС
Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС во всех районах страны.
Клопс 08:51
Политика
Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru 15:50
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 17:33
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Политика
Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода
Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.
Rusvesna.su 18:00
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
В Якутии в ДТП погибли две женщины
SakhaPress.ru 23:13