Экономика
Газета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
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Эмин Агаларов уже мечтает о пятом ребенке
Paparazzi.ru вчера в 15:27
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В Гонконге возобновились массовые протесты
Ведомости 07:55
Религия
Сегодня мусульмане празднуют Ураза-Байрам
Сегодня мусульмане всего мира празднуют один из главных праздников - Ураза-Байрам.
Астрахань.Ру 02:20
Общество
Вильфанд рассказал, что аномальная жара уже пришла в Россию
Новость о небывало жарком предстоящем лете пришла из не совсем обычного источника: пока синоптики из Гидрометцентра готовят к широкой публикации ориентировочные прогнозы на лето (эти прогнозы будут готовы к началу июня), свои расчеты относительно наступающего теплого сезона опубликовали в структурах МЧС.
Московский Комсомолец 08:23
Политика
Пекин обвинил США в распространении «политического вируса»
В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай.
Интерфакс 04:58
Происшествия
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП
В Свердловской области на 105 км автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Волга».
Вечерние Ведомости 09:52
Происшествия
Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости 09:31
Здоровье
В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом
RT на русском 07:11
Происшествия
В Архангельской области мужчина чуть не утопил семью в реке
Мужчина из Архангельской области чуть не утопил свою семью, потому что хотел показать детям разлив реки. Об этом FlashNord сообщили в МЧС.
FlashNord 08:53
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
Происшествия
В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров
В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости 22 мая в 12:00
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Авто
Renault представил для России обновлённый Kaptur
Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru 07:53
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
Общество
В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19
В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Политика
Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
Футбол
Джером Боатенг: «Не стоит указывать пальцем на футболистов. У Роналду частные самолеты, и он жертвует миллионы. И другие живут так»
Например, Криштиану Роналду публикует фотографии с частных самолетов и жертвует миллионы [на благотворительность].
Sports.ru 09:35
Путешествия
Туристический сезон в Турции могут продлить до декабря
Российская газета вчера в 22:53
Происшествия
В Псковской области пропала трехлетняя девочка
Газета.Ru 09:38
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Происшествия
В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья
Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Общество
В центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 29 сотрудников
Московский Комсомолец вчера в 15:41