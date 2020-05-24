Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Читать в источнике
Комментировать854

Подробнее о событии

Кузбасс получит свыше 9 млрд рублей помощи для борьбы с коронавирусом

Известия10:22

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости02:01

Рязанская область получит более 58 млн на новые меры поддержки

Московский Комсомолец07:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 10:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов уже мечтает о пятом ребенке

Paparazzi.ru вчера в 15:27
3
Общество

В Гонконге возобновились массовые протесты

Ведомости 07:55
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
185
Религия

Сегодня мусульмане празднуют Ураза-Байрам

Сегодня мусульмане всего мира празднуют один из главных праздников - Ураза-Байрам.
Астрахань.Ру 02:20
1
Общество

Вильфанд рассказал, что аномальная жара уже пришла в Россию

Новость о небывало жарком предстоящем лете пришла из не совсем обычного источника: пока синоптики из Гидрометцентра готовят к широкой публикации ориентировочные прогнозы на лето (эти прогнозы будут готовы к началу июня), свои расчеты относительно наступающего теплого сезона опубликовали в структурах МЧС.
Московский Комсомолец 08:23
1
Политика

Пекин обвинил США в распространении «политического вируса»

В последнее время в США помимо распространения коронавируса начал активно распространяться "политический вирус" необоснованных и лживых нападок на Китай.
Интерфакс 04:58
1
Происшествия

На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП

В Свердловской области на 105 км автодороги Екатеринбург-Тюмень столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и «Волга».
Вечерние Ведомости 09:52
1
Происшествия

Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости 09:31
Здоровье

В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом

RT на русском 07:11
5
Происшествия

В Архангельской области мужчина чуть не утопил семью в реке

Мужчина из Архангельской области чуть не утопил свою семью, потому что хотел показать детям разлив реки. Об этом FlashNord сообщили в МЧС.
FlashNord 08:53
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
523
Общество

Прибывающих в Крым граждан обяжут заплатить за обсерватор

BFM.ru 06:09
2,5K
Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане выжили трое пассажиров

В авиакатастрофе в Пакистане выжили три человека, сообщает телеканал Geo.
Ведомости 22 мая в 12:00
1
Общество

В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам

В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
12
Авто

Renault представил для России обновлённый Kaptur

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня 21 мая в 09:35
164
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
8,9K
Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru 07:53
33
Экономика

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
25
Политика

Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе

В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
2
Общество

В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19

В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек.
РБК 03:55
3
Политика

В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху

В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
7
Политика

Алиханов оценил заявления советника Трампа о Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РБК прокомментировал заявления советника американского президента Роберта О'Брайена, назвавшего Калининград «кинжалом в сердце Европы».
RT на русском 08:23
1,3K
Футбол

Джером Боатенг: «Не стоит указывать пальцем на футболистов. У Роналду частные самолеты, и он жертвует миллионы. И другие живут так»

Например, Криштиану Роналду публикует фотографии с частных самолетов и жертвует миллионы [на благотворительность].
Sports.ru 09:35
Путешествия

Туристический сезон в Турции могут продлить до декабря

Российская газета вчера в 22:53
34
Происшествия

В Псковской области пропала трехлетняя девочка

Газета.Ru 09:38
10
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
276
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

RT на русском 10:16
18
Происшествия

В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском 08:13
14
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах

Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
759
Общество

В центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 29 сотрудников

Московский Комсомолец вчера в 15:41
53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное