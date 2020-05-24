Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила пресс-служба правительства России.
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Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов из-за пандемии

RT на русском02:22

Кузбасс получит свыше 9 млрд рублей помощи для борьбы с коронавирусом

Известия10:22

Правительство выделило ₽100 млрд на поддержку регионов

РБК03:12

Томская область получит помощь в размере 1,5 млрд. рублей

Московский Комсомолец14:16

Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов

ТАСС02:02

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

РИА Новости02:01

Правительство выделило сто миллиардов рублей на поддержку регионов

Российская газета02:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
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Дело о покушении на убийство возбудили после стрельбы на юге Москвы

Уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве возбудили после перестрелки на юге Москвы.
Газета.Ru 14:31
Здоровье

Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца

Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
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Кино

Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана

Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily 22 мая в 02:00
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Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
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Экономика

Торговый бизнес низко оценил меры поддержки в Калининградской области

Новый Калининград 67% участников опроса комитета по торговле Калининградской торгово-промышленной палаты среди предприятий розничной торговли заявили, что реализуемые в данный момент меры по поддержке малого и среднего бизнеса малоэффективны.
Новый Калининград.Ru 11:43
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Здоровье

В Подмосковье умер лечивший пациентов с коронавирусом хирург

Лечивший пациентов с новой коронавирусной инфекцией хирург Ступинской клинической больницы Алексей Мартынов умер в Подмосковье.
ТАСС 14:52
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Происшествия

Грузинский теннисист задержан за избиение бывшей жены

Вести.Ru 08:59
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Общество

Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
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Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева

Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Футбол

Панов считает, что Дзюба зачахнет в европейской команде

Думаю, если выдернуть Артёма в другую команду, он зачахнет.
RT на русском 14:05
Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов

РИА Новости 08:57
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
72
Политика

В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского

Отмечается, что участники протестов обклеили забор и ворота дома листовками со своими требованиями, исполнили гимн Украины и зажгли фаеры.
RT на русском 10:16
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Кино

Составили рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик»

Evo-rus.com вчера в 11:22
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Футбол

Игрок «Краснодара» сообщил о штрафе после драки с Дзюбой

РБК 09:13
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора

Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.
Известия 01:05
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Общество

Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе

Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
РИА Новости 14:50
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Замечала, как муж смотрит на моих худых подружек»

21-летняя представительница семьи назло всем ест пиццу и бургеры и признается, что мужу она нравится любой.
StarHit.ru 08:01
Происшествия

Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту

Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал о своем спасении местному телеканалу Geo News.
РИА Новости вчера в 04:10
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Кино

Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel

Британский актер Джейсон Стетхем может сыграть в новом фильме от студии MARVEL. Об этом сообщает портал We Got This Covered.
Piter.tv 15:17
Политика

Савченко назвала организаторов Майдана на Украине

Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
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Наука

В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против коронавируса

Как сообщает газета Telegraph, он рассказал, что производящая вакцину команда столкнулась с рядом проблем, которые могут помешать им создать вакцину против новой коронавирусной инфекции к сентябрю.
Мойка78 вчера в 20:32
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Армия и оружие

СК РФ расследует более 300 дел по преступлениям ВСУ в Донбассе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил активизировать работу при выявлении преступлений ВСУ на территории Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Народные новости 13:41
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Общество

Приезжающих в Крым россиян начнут помещать в обсерваторы за их счет

Россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», теперь будут помещать в обсерваторы за их счет.
Lenta.ru 05:06
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Общество

В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке

У десяти заболевших вирус протекает без симптомов, у одного есть клинические проявления. Строительный городок закрыт на карантин.
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Общество

В Челябинской области приступили к снятию ограничений

В Челябинской области с сегодняшнего дня снят ряд ограничений, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:03
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Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Румынская марка Dacia - дочерняя компания французского концерна Renault - планирует представить на рынке бюджетный кросс-универсал, созданный на той же платформе, что и новый Renault Logan.
Новые автомобили вчера в 11:45
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