с чего всё началось

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

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