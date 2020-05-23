Общество
REGNUMПравительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
Правительство России выделило средства на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.Газета.Ru06:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:02, Ашберн
Энергетика
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости 01:00
Общество
К концу лета: в Центре Гамалеи сообщили о сроках производства вакцины
Производство вакцины намерены начать к концу лета. Ранее сообщалось, что сотрудники Центра Гамалеи проверили разработанную вакцину на себе.
РЕН ТВ 02:49
Общество
В СФ предложили не пускать детей без прививок в школы и детсады
Законопроект, запрещающий детям без необходимых прививок посещать школы и детские сады готовят в Совете Федерации, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на имеющийся у агентства перечень запланированных мероприятий верхней палаты парламента.
ИА Красная Весна 02:04
Здоровье
Выявлена связь между наркозависимостью и профессией
Исследователи из Института социологии РАН обнаружили, что представители определенных профессий наиболее подвержены наркотической зависимости.
Lenta.ru 19:58
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Авто
Новый Genesis G80 догнал в цене BMW 5-Series и Audi A6
Изучив прайс-лист, эксперты выяснили, что в базовой версии новинка на 10-12 % уступает своим конкурентам из «большой немецкой тройки», а в топовой комплектации сравнялась по стоимости с BMW 5-Series и Audi A6 в таких же исполнениях.
Letnews.ru 14:42
Общество
Илон Маск назвал липовой статистику по коронавирусу в США
Американский бизнесмен и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля.
Вечерняя Москва вчера в 15:19
Наука
В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19
Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
РИА Новости 19:43
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ 18:25
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Здоровье
Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 19:30
Армия и оружие
В Ливии уничтожены уже 9 российских ЗРПК «Панцирь-С»
Представители Ливийской национальной армии признали потерю нескольких комплексов, что, очевидно, означает, что в настоящий момент эффективность применения ЗРПК «Панцирь-С» в Ливии упала практически до нуля.
Avia.pro 21 мая в 23:35
Общество
В Госдуме вступились за Михалкова после критики Познера
По словам режиссера, после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о плане миллиардера Билла Гейтса чипировать население планеты Познер прислал ему критическое письмо, содержание которого просил не разглашать.
Lenta.ru 12:21
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия вчера в 10:52
Общество
В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 09:10
Шоу-бизнес
Елена Степаненко: «После 74 лет мужчин тянет к марамойкам»
Территория новостей 09:15
Здоровье
О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом
Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо 03:02
Игры
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor 21 мая в 13:13
Фигурное катание
Загитова начнет тренировки в Новогорске позднее других фигуристок
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
Metaratings 10:11
Общество
В России представили план по открытию ресторанов и кафе
Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
Lenta.ru 07:16
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Футбол
Павел Погребняк: Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок, - цитирует Погребняка РИА Новости.
Советский спорт 16:30
Экономика
Производители средств индивидуальной защиты: продавать не получается ни в России, ни за границей
В редакцию Business FM обратилась Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ).
BFM.ru 19:49
Здоровье
Владислав Шапша ответил на вопросы калужан о коронавирусе
180 медицинский работников привлечено из сформированного резерва. Обеспечиваем сменяемость персонала.
Калужские Губернские Ведомости 09:13
Политика
Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:47