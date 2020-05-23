Общество

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.
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с чего всё началось
Правительство России выделило средства на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте
 кабинета министров.
Газета.Ru06:36

Подробнее о событии

Правительство одобрило ряд мер по поддержке граждан и бизнеса в период эпидемии коронавируса

Эхо Москвы07:01

Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

Российская газета06:36

Правительство РФ профинансировало дополнительные выплаты семьям с детьми

Интерфакс06:29

Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

РБК06:42

Кабмин выделил деньги на выплаты семьям с детьми

Газета.Ru06:36

Мишустин распорядился выделить средства на выплаты семьям с детьми

РИА Новости06:30

Правительство одобрило ряд антивирусных мер поддержки

Коммерсантъ04:28
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В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
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Общество

К концу лета: в Центре Гамалеи сообщили о сроках производства вакцины

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РЕН ТВ 02:49
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Общество

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Здоровье

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Авто

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Общество

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Наука

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Технологии

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Политика

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Коммерсантъ 18:25
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Политика

Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам

Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
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Здоровье

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Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 19:30
Армия и оружие

В Ливии уничтожены уже 9 российских ЗРПК «Панцирь-С»

Представители Ливийской национальной армии признали потерю нескольких комплексов, что, очевидно, означает, что в настоящий момент эффективность применения ЗРПК «Панцирь-С» в Ливии упала практически до нуля.
Avia.pro 21 мая в 23:35
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Общество

В Госдуме вступились за Михалкова после критики Познера

По словам режиссера, после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о плане миллиардера Билла Гейтса чипировать население планеты Познер прислал ему критическое письмо, содержание которого просил не разглашать.
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Общество

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
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Происшествия

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Общество

В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
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Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова возобновит тренировки в составе сборной России позднее других фигуристок.
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Российская Федерация рестораторов и отельеров (ФРИО) представила свой план по открытию заведений общепита.
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Производители средств индивидуальной защиты: продавать не получается ни в России, ни за границей

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Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

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