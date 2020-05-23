с чего всё началось

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. Еще почти 25 млрд выделили на ежемесячные выплаты в 5 тыс. рублей на первого ребенка, родившегося с 1 апреля 2017-го по 1 января 2020-го.

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Общество В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости. 151

Общество Депутат Пушкина рассказала о нетипичном симптоме коронавируса Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала, что нервозность может быть нетипичным симптомом коронавирусной инфекции, сообщает телеканал НТВ. 7

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 375

Происшествия Заложник рассказал про захват банка в Москве Федор Пименов, который был одним из заложников в банке на Земляном Валу в центре Москвы, рассказал телеканалу RT о том, как отделение кредитной организации было захвачено. 14

Общество Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал о развитии эпидемиологической ситуации в российских регионах. 115

Политика В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией. 485

Общество Назван период заразности носителей коронавируса Ранее ученые заявили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, имеет очень высокий уровень заразности из-за того, что сочетает в себе геномы других коронавирусов. 73

Футбол 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву "Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого назначено в Мосгорсуде на 17 июня", - сообщил представитель суда. 1

Общество Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России смогут сократить возраст выхода на пенсию, если ситуация на рынке труда станет критической. 1,9K

Шоу-бизнес Юрий Лоза посоветовал обнищавшему Тарзану поработать санитаром Музыкант и композитор Юрий Лоза нашел выход для «оставшегося без копейки» стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. 4

Происшествия В Приморье умер еще один пациент с COVID-19 Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 118

Экономика В России может появиться новый налог В России может появиться новый налог. С инициативой о его введении выступил Совет Федерации. 357

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Здоровье Количество заболевших коронавирусом на Сахалине увеличилось до 70 Итого на 24 мая в Сахалинской области 70 случаев заболевания, 36 выписано с выздоровлением, 34 лечатся, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на телеграм-канал губернатора.

Религия Мусульмане начинают отмечать Ураза-байрам Праздник Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) - праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан - начинают отмечать российские мусульмане в этом году с заходом солнца, продолжится празднование завтра в течение дня. 2

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы. 131