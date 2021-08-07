КП - ВладивостокПравительство России выделит Приморью более 9 миллиардов рублей инфраструктурных кредитовВ пятницу, 6 августа, стало известно о том, что правительство России предусмотрело для Приморья более 9 миллиардов рублей так называемых инфраструктурных бюджетных кредитов.КП - ВладивостокПо словам министра строительства Приморского края Виталия Блоцкого, с начала года в крае уже введено в эксплуатацию почти 370 тысяч жилых «квадратов».ВЕСТИ: ПриморьеРечь идет о так называемых инфраструктурных бюджетных кредитах по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.ВЕСТИ: ПриморьеВиталий Блоцкий пояснил, что кредиты направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристической инфраструктуры.ВЕСТИ: ПриморьеЧитать далееСвернутьФАНФАНВосток-МедиаПодробнее о событииПриморские строители получат девять миллиардов рублейВосток-Медиа19:47Более 9 млрд рублей поступят Приморью на инфраструктурные кредитыФАНвчера в 13:11Правительство России выделит Приморью более 9 миллиардов рублей инфраструктурных кредитовКП - Владивостоквчера в 22:46Приморье рассчитывает привлечь свыше 9 млрд рублей инфраструктурных кредитовТАССвчера в 20:20Показать ещёОценить13Поделиться