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Правительство России выделит Приморью более 9 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов

В пятницу, 6 августа, стало известно о том, что правительство России предусмотрело для Приморья более 9 миллиардов рублей так называемых инфраструктурных бюджетных кредитов.
КП - Владивосток
По словам министра строительства Приморского края Виталия Блоцкого, с начала года в крае уже введено в эксплуатацию почти 370 тысяч жилых «квадратов».
ВЕСТИ: Приморье
Речь идет о так называемых инфраструктурных бюджетных кредитах по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.
ВЕСТИ: Приморье
Виталий Блоцкий пояснил, что кредиты направлены на проектирование, строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристической инфраструктуры.
ВЕСТИ: Приморье

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