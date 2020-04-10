Экономика
РИАМОПравительство России выкупило половину акций Сбербанка
Российское правительство завершило сделку по покупке 50% акций Сбербанка у Центробанка, сообщает Газета.ru. «50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
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Общество
В Москве за сутки выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Москве - 1030, в Подмосковье 152 случая, в Санкт-Петербурге - 80, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:19
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Происшествия
В Краснодарском крае зарегистрировали 20 новых больных коронавирусом
В Геленджике отмечены четыре случая инфицирования. Еще два больных — в Анапе, одному 17, второму 5 лет. Три заболевших в Краснодарском крае.
Бизнес-газета 09 апреля в 04:29
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Футбол
Вадим Евсеев — о коронавирусе: «Италия и Испания были слишком легкомысленными, не надо за ними повторять»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о ситуации с карантином в России из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 03:10
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
Пропуска в Москве и Подмосковье введут поэтапно
Аналогичные меры принимают и в Подмосковье. Режим пропусков в регионе будет вводиться поэтапно.
Вести ФМ 00:00
Общество
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах
За сутки в России добавилось 1667 заболевших COVID-19 в 49 регионах.
Российская газета 04:15
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
В Петербурге за сутки коронавирусом заболело 80 человек
За сутки коронавирусом заболело 1667 россиян, больше всего случаев в Москве – 1030, в Московской области — 152, в Петербурге инфекцию подхватило 80 человек.
АБН 04:25
Единоборства
Экс-соперник Емельяненко провел бой по пощечинам с Василием Пельменем
Бразильский боец Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Василием «Пельменем» Камоцким на шоу «Каменные лица» (Youtube-канал «Дневник хача»).
Спорт-Экспресс 09 апреля в 16:38
Общество
В Москве ввели новые ограничительные меры
РБК вчера в 14:06
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Шоу-бизнес
Пригожин переживает из-за возможного развода с Валерией
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился с фанатами мыслями, что его брак с певицей Валерией может не выдержать проверку самоизоляцией.
iReactor вчера в 06:18
Общество
В Крыму отложили назначение штрафов за нарушение режима самоизоляции
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система штрафов за нарушение всеобщего режима самоизоляции отложена до 15 апреля, до этого будут вестись профилактические беседы.
РИА Новости 04:29
Общество
Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:47
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Экономика
Туроператорам не хватает на туристов
Экстренный вывоз туристов из регионов РФ в конце марта и отмена туров стоили им не менее 20 млрд руб. Вернуть эти средства туристам и финансировать операционную деятельность туроператоры не в состоянии.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек.
News.ru 03:05
Игры
Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация
Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM 00:02
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
Пожар в колонии в Ангарске потушен
Пожар в колонии в Ангарске Иркутской области потушен, сообщили городские власти 11 апреля.
Известия 02:54
Общество
Из-за коронавируса в России 159 тысяч человек остаются под наблюдением
С подозрением на коронавирус под медицинским наблюдением в России остаются 159 тысяч человек, 11 апреля сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
ИА Красная Весна 02:40
Футбол
Сульшер попросил «МЮ» продать пять игроков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер планирует расстаться с пятью игроками во время ближайшего трансферного окна, сообщает Manchester Evening News.
Газета.Ru вчера в 22:50
Космос
Школьники смогут бесплатно посетить Музей космонавтики
Тульская служба новостей 02:52