Экономика
Sostav.ruПравительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка. Цена из-за падения стоимости бумаг банка оказалась на 300 млрд меньше, чем планировалось.
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Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
В Москве с 13 по 19 апреля, с возможностью последующего продления, ограничивается или приостанавливается работа большинства городских организаций, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 13:16
Энергетика
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском 15:13
Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы 09:31
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Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала матерью
Отечественная комедийная актриса Марина Кравец впервые стала матерью.
Актуальные Новости вчера в 07:26
Футбол
В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя
Soccer.ru вчера в 06:19
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В Белом доме сообщили об обсуждении Трампом и Путиным сделки по нефти
RT на русском вчера в 18:09
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 21:59
Общество
Уткин - о карантине: мне такое государство не нужно
Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к карантинным мерам, введенным в России из-за коронавируса.
Газета.Ru 19:02
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 23:13
Авто
На продажу выставили очень редкий Puch 500 GE
Выставленный на продажу экземпляр как раз относится к таким, причём он принадлежит к редкой линейке 500 GE — всего 3 таких внедорожника получили шильдик Puch.
Тарантас Ньюс вчера в 10:19
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Гаджеты
AMD может представить новые процессоры Ryzen 4000 уже в сентябре
Санта-Клара, США, 9 апреля 2020, 22:00 — REGNUM Компания AMD может представить новую серию своих процессоров Ryzen 4000 в сентябре 2020 года.
REGNUM вчера в 15:00
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще впереди
Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему сегодня было принято решение о продлении особого режима изоляции до 19 апреля.
РИА ОмскИнформ 10:14
Технологии
Роскосмос намерен возобновить пуски ракет с «Морского старта»
В Роскосмосе поручили своим предприятиям оценить конкурентоспособность комплекса по сравнению с космическим ракетным комплексом «Союз-5» на Байконуре и Восточном.
Московский Комсомолец 22:53
Футбол
Во Франции планируют завершить сезон в конце июля
По информации источники, футбольная лига Франции планирует завершить текущий розыгрыш чемпионата не позднее 25 июля.
Газета.Ru 20:06
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавирусной инфекции в Германии
Во многих публикациях СМИ о причинах низкой смертности в Германии от COVID-19 говорится, что люди активно проверяются на вирус.
UfacityNews.ru 09:09
Энергетика
Дешевая нефть сделала Америку сговорчивой
Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года.
Взгляд.ру 16:00
Кино
Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru вчера в 06:06
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
По словам шведского медика Ингве Густафсона, коронавирусная инфекция может стать причиной смерти стольких стариков, что это подорвет показатели средней продолжительности жизни.
Gazeta.SPb 14:22
Общество
В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ 19:52
Технологии
Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах
Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices вчера в 12:13
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Политика
Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
"Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной", - сказал Шмыгаль.
Газета.Ru 15:36
Происшествия
В Тюмени от коронавируса скончалась пенсионерка
В Тюмени на утро 11 апреля зарегистрировано 22 инфицированных новым коронавирусом пациента, из них четверо выздоровели, одна женщина скончалась.
REGNUM 23:05
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС 11:58
Общество
Писательница Гузель Яхина в гостях в программе «Наша афиша»на радиостанции «Говорит Москва» 10.04.20
Вы не поверите, но когда госпожа Улицкая была у нас в эфире по скайпу по телефону, она одну из советуемых книг назвала именно "Зулейха открывает глаза".
Говорит Москва 13:49
Кино
Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет
Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58