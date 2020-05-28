Энергетика
ИнтерфаксНефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США
Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле.
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Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Экономика
Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза
Число безработных в России может вырасти в 2-3 раза из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако при благоприятном сценарии развития ситуации на рынке труда рост безработицы не превысит 7%. В то же время к концу 2020 года, вероятно, можно ожидать улучшения обстановки в этой сфере, следует из аналитических материалов консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
ТАСС 17:20
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Политика
Спикер Верховной рады призвал изменить украинский закон о языке
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" необходимо изменить.
Газета.Ru 12:44
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Общество
Глава Дагестана встретился с Анатолием Чубайсом и Анной Федермессер
Анатолий Чубайс заявил о том, что Дагестан получит от РОСНАНО 20 тысяч высокоточных тестов на COVID-19.
ГТРК Дагестан 13:11
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» диагностирован коронавирус
Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов сдал положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru 06:21
Наука
Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут
Яркий солнечный свет обладает разрушительными свойствами для вирусных частиц SARS-CoV-2, которые провоцируют развитие болезни COVID-19.
NewInform 04:52
Футбол
Андрей Аршавин — об Анюкове: «Вспоминается, как он на Радимова всегда орал»
Из ярких игровых моментов вспоминается, как он на Радима всегда орал.
Матч ТВ 15:37
Армия и оружие
В Минобороны назвали даты проведения репетиций парада Победы в Москве
Российские военные 8 июня проведут на парадной площадке в подмосковном Алабино первую репетицию парада Победы, который в текущем году в Москве решили провести 24 июня из-за пандемии коронавируса.
РБК 17:12
Кино
Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник»
Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
КМВ Новости 02:35
Здоровье
Минздрав продолжит применять гидроксихлорохин для лечения коронавируса
В Минздраве РФ считают, что препарат можно назначать определенной категории пациентов с коронавирусом, используя для этого его более низкую дозу.
ГЛАС.RU 09:08
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода были каннибалами
Ученые уверены, что эти динозавры не отличались разборчивостью в пище, особенно в периоды, когда еды было мало, поэтому они могли употреблять мясо погибших представителей их же вида.
Сайт интересных новостей 15:10
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Авто
В июне продажи автомобилей упадут максимум на 50%
По прогнозам автодилеров в июне продажи машин в России упадут максимум на 50% по сравнению с 2019 годом.
Деловое.ТВ 07:03
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Общество
Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Максим Галкин, судя по интерьерам, в своем особняке в деревне Грязь записал пародийное видео, в котором одновременно сыграл президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Московский Комсомолец 17:18
Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и граде в пятницу
Сильный ветер порывами до 20 метров в секунду и град ожидаются в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 06:07
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 16:57
Экономика
Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике
Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.
Sputnik Латвия 08:02
Происшествия
СК предъявил обвинение фигурантам дел о реабилитации нацизма
СК России предъявил обвинения еще трем фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма во время онлайн-акции "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 10:17
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
Транспорт
Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные
Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
Политика
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28