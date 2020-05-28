Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, 28 мая сообщает агентство Reuters. Ранее о росте запасов на 8,7 млн баррелей за неделю до 22 мая сообщил Американский институт нефти (API).

Здоровье В Ростовской области 1 июня возобновится плановая госпитализация Медучреждения Ростовской области с 1 июня должны полностью возобновить плановую госпитализацию пациентов, заявила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская. 3

Экономика Даже если все запретят: эксперт рассказал, какой российский груз останется в Прибалтике Ведущие российские производители удобрений – "Уралхим", "Еврохим", "Акрон", "Фосагро" – управляют терминалами для перевалки в портах стран Прибалтики и Финляндии, и они продолжат экспортировать свою продукцию через них в ближайшие годы, уверен Антонов.

Здоровье Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции. 281

Космос Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».

Экономика Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса «Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. 9

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Киберспорт Призовой фонд The International 2020 превысил $8 млн За первые два дня продаж нового Battle Pass в Dota 2 призовой фонд The International - главного турнира года по игре - превысил $8 млн.

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Происшествия В СКР насчитали девять эпизодов общественно-опасных деяний Владимира Шуманина Как сообщается в пресс-релизе, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для установления фактов (9 эпизодов) совершения 54-летним жителем краевого центра общественно-опасных деяний, запрещенных уголовным законом и предусмотренных статьями: 128.1; 327; 319; 297 УК РФ.