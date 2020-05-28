Энергетика
REGNUMПравительство США подтвердило рост запасов нефти в стране
Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, 28 мая сообщает агентство Reuters. Ранее о росте запасов на 8,7 млн баррелей за неделю до 22 мая сообщил Американский институт нефти (API).
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На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru 11:17
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
Здоровье
Ещё 207 случаев коронавируса подтверждено в Свердловской области
В Свердловской области выявлено 207 новых случаев коронавируса.
Уральский меридиан 26 мая в 03:42
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Футбол
Шесть футболистов покинут «Зенит» этим летом
Эмилиано – игрок качественный, но в условиях нового лимита на легионеров и при наличии Малкома, которому уже отдано место свободного художника на фланге, в «Зените» явно лишний.
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Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета
Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
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Lenta.ru вчера в 17:40
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Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Кинокомпания Bubble Studios представила трейлер российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор».
Афиша Daily вчера в 11:29
Общество
В Москве ожидается сильный ветер, дождь с грозой и градом
Вечером, 29 мая, в Москве ожидается сильный ветер и дождь с градом, предупредили в ГУ МЧС по региону.
Коммерсантъ 10:24
Наука
Установлен вред электронных сигарет для здоровья полости рта
В рамках нового исследования ученые обнаружили, что электронные сигареты негативно отражаются на здоровье полости рта человека.
Goroday.ru 06:50
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 26 мая в 17:00
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
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Умер самый старый мужчина на планете
Rambler News Service 14:08
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
Здоровье
В Москве уровень смертности от COVID-19 составляет 1,4%
Оказалось, что истинное превышение смертности в апреле 2020 года составляет 1753 случая.
Вечерняя Москва 08:17
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Футбол
Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона, утверждает журналист Пьетро Бальцано в своём «твиттере».
Чемпионат 10:50
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
Общество
Основные ограничения продлеваются в Петербурге до 14 июня - власти
"Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14.06.2020", - говорится в сообщении.
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Транспорт
В РЖД отменили социальную дистанцию при рассадке пассажиров в поездах
В РЖД отменили в поездах дальнего следования рассадку пассажиров с социальной дистанцией, которую ранее ввели из-за вспышки коронавируса.
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Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Наука
Назвали оптимальные условия для распространения коронавируса
Специалисты назвали оптимальные условия для распространения COVID-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:56
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Авто
Volkswagen официально представил новый кроссовер Nivus
На днях в Бразилии прошла официальная премьера новой модели Volkswagen Nivus.
32CARS.ru 15:21