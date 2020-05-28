Энергетика

REGNUMREGNUMПравительство США подтвердило рост запасов нефти в стране

Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, 28 мая сообщает агентство Reuters. Ранее о росте запасов на 8,7 млн баррелей за неделю до 22 мая сообщил Американский институт нефти (API).
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