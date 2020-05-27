Энергетика
REGNUMПравительство США подтвердило рост запасов нефти в стране
Вашингтон, 28 мая 2020, 19:14 — REGNUM Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, 28 мая сообщает агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Наука
Установили вред электронных сигарет для здоровья полости рта
Специалисты-пародонтологи из американского Университета штата Огайо обнаружили глицерин из электронных сигарет, обусловивший развитие биопленок в ротовой полости.
ToDay News Ufa 16:17
Здоровье
Коронавирус может привести к отказу от курения – нарколог
Отмечается, что у курильщиков со «стажем» могут возникнуть серьёзные осложнения при инфицировании Covid-19, а желание курить пропадает само собой, что в будущем может привести к полному отказу от вредной привычки, но не у всех, так, как многие люди психически слишком зависимы от курения.
ZAB.RU 21:15
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Происшествия
В Якутске заведено дело о вспышке COVID-19 в пансионате для пожилых
В Якутске по материалам проверки городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту заражения коронавирусной инфекцией пожилых постояльцев частного пансионата "Доверие".
Российская газета 21:38
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет
Вечерний курьер 00:39
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Игры
Arkane открыла бесплатный доступ к ролевой игре Arx Fatalis
RuNews24.ru 16:44
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
Технологии
Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать
Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 20:30
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Общество
Куйвашев обнародовал санитарную декларацию для ТЦ и кафе
В Свердловской области утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям для возобновления работы.
Уральский меридиан вчера в 09:56
Гаджеты
Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10
Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10.
REGNUM 16:22
Политика
Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Власти Соединенных Штатов не имеют морального права поучать другие страны событиями прошлого после массового выселения индейцев.
Известия 16:30
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Футбол
АПЛ официально подтвердила возобновление чемпионата 17 июня
Английская премьер-лига на своем официальном сайте подтвердила, что рестарт чемпионата состоится 17 июня.
Советский спорт 13:27
Происшествия
Пропавшего 5-летнего мальчика разыскивают в Томске
По данным полиции, ребенок картавит. На поиски мальчика отправился и отряд "Лиза Алерт".
Интерфакс - Россия 12:56
Экономика
«Ъ»: «Почта России» начала доставлять лекарства в аптеки
Как рассказал изданию заместитель гендиректора компании по электронной коммерции Алексей Скатин, сейчас "Почта России" осуществляет логистику только до аптек и доставляет исключительно товары, которые не требуют специальных условий хранения и транспортировки.
ТАСС 22:28
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Футбол
Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
Чемпионат Италии по футболу будет возобновлен во второй половине июня, сообщил министр спорта страны Винченцо Спадафора.
Интерфакс-Спорт 17:15
Общество
На Кубани с 1 июня откроют 200 санаториев
Деловая газета. Юг 05:59
Общество
Запрет на работу санаториев и турбаз на Алтае опять продлили
Газета Кемерова 21:42
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Общество
Роспотребнадзор объяснил, зачем носить маску и перчатки на улице
Носить на улице маску и перчатки необходимо, потому что не всегда получается соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Росбалт 09:09
Армия и оружие
В ЛНР назвали условие для отмены режима боевой готовности
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности после принятия Киевом пакета дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, заявил на брифинге глава МИД республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
РИА Новости 13:03
Экономика
Не сойти с дистанции: Путин призвал «Транснефть» сохранить инвестиции
Несмотря на нынешний кризис, «Транснефти» удастся сохранить запланированный объем инвестпрограммы в 2020 году на уровне 257 млрд рублей.
Известия 11:20
Общество
Правовую амнистию для нелегальных мигрантов могут объявить в России
Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию, — рассказал источник в ведомстве.
News.ru 20:17