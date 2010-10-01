Власти заявляли, что смягчение карантина начнется с 12 мая, при условии, что до этой даты не будет всплеска больных коронавирусом. За последние дни мэры сразу нескольких городов Украины вопреки позиции Киева приняли решение о смягчении карантина на региональном уровне.

Хоккей Форвард «Динамо» Петерссон подписал с «Локомотивом» контракт на 2 года Швед подписал с ярославским клубом контракт на два года. В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за московское «Динамо».

Авто Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок. 52

Здоровье В Волгоградской области за сутки коронавирус выявили у 6 младенцев Коронавирус подхватили 15 жителей Волгоградской области от 30 до 49 лет, 10 – от 50 до 64, а также три человека в возрасте старше 65. 14

Здоровье Объяснена низкая смертность от коронавируса в России В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE". 495

Происшествия В Липецкой области от коронавируса вылечились 109 человек Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому 20 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, таким образом, выздоровели 109 из 520 заболевших в регионе, сообщает областная администрация. 46

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 342

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 138

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 471

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 255

Экономика Роспотребнадзор напомнил о правилах кредитных каникул Ведомство напомнило, что одна из ключевых мер поддержки российских потребителей — это закон о кредитных каникулах.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,2K

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 1,3K

Происшествия МВД отрицает осаду офиса газеты «Коммунисты России» Ранее лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил радиостанции «Говорит Москва», что сотрудники МВД круглосуточно дежурят около редакции партийного издания трое суток, каждого выходящего на улицу задерживают для составления протокола.

Гаджеты Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют. 9

Хоккей Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе» Вратарь системы СКА Алексей Мельничук стал игроком «Сан-Хосе». Об этом в твиттере сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн.

Общество Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины. 2K