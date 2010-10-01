Общество
REGNUMПравительство Украины экстренно рассмотрит смягчение карантина
Власти заявляли, что смягчение карантина начнется с 12 мая, при условии, что до этой даты не будет всплеска больных коронавирусом. За последние дни мэры сразу нескольких городов Украины вопреки позиции Киева приняли решение о смягчении карантина на региональном уровне.
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Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
Piter.tv вчера в 08:40
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК
Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
РИА Новости 16:52
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru 17:40
Общество
За сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тысяч человек
За последние сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тыс. человек, об этом 4 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 16:03
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Кино
Райан Рейнольдс ответил на вопрос о будущем Дэдпула в Marvel
Popcornnews.ru 10:00
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Футбол
Александер Чеферин: «Старый добрый футбол скоро вернется»
Старый добрый футбол скоро вернется.
Матч ТВ 11:43
Общество
США спрогнозировали удвоение количества жертв коронавируса
США находятся на первом месте среди стран по числу заразившихся коронавирусом (более 1,1 млн человек).
Коммерсантъ 17:25
Общество
В России могут продлить самоизоляцию до июня
В России могут продлить режим самоизоляции до лета.
Вести Татарстан вчера в 08:36
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Здоровье
Министр: почти во всех медучреждениях области были случаи коронавируса
Новый Калининград Почти во всех медицинских учреждениях региона выявлялись случаи коронавируса.
Новый Калининград.Ru 07:32
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru вчера в 10:00
Общество
В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом
РИА Новости 09:09
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
Космос
Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю
Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru вчера в 11:07
Здоровье
Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире
По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.
МИР 24 18:22
Общество
На Кубани объявили экстренное предупреждение о ливнях с градом
Синоптики рассказали об ожидающихся на территории края сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с в течение 4 и 5 мая.
Кубань 24 10:36
Экономика
Узбекистан до конца года откажется от импорта авиакеросина и дизтоплива
В результате импорт авиакеросина, дизельного топлива и сжиженного природного газа будет полностью замещен.
Sputnik Узбекистан 11:26
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Армия и оружие
Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря
Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Интерфакс вчера в 19:19
Спорт
Кокорин переведет миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой
Советский спорт 12:22
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06