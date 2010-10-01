Общество

REGNUMREGNUMПравительство Украины экстренно рассмотрит смягчение карантина

Власти заявляли, что смягчение карантина начнется с 12 мая, при условии, что до этой даты не будет всплеска больных коронавирусом. За последние дни мэры сразу нескольких городов Украины вопреки позиции Киева приняли решение о смягчении карантина на региональном уровне.
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Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

Piter.tv вчера в 08:40
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на Россию в ЕК

Староста (глава) района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в чешской столице демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему город от гитлеровцев, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
РИА Новости 16:52
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru 17:40
Общество

За сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тысяч человек

За последние сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тыс. человек, об этом 4 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИА Красная Весна 16:03
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью

Lenta.ru 17:04
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Кино

Райан Рейнольдс ответил на вопрос о будущем Дэдпула в Marvel

Popcornnews.ru 10:00
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
4,3K
Футбол

Александер Чеферин: «Старый добрый футбол скоро вернется»

Старый добрый футбол скоро вернется.
Матч ТВ 11:43
Общество

США спрогнозировали удвоение количества жертв коронавируса

США находятся на первом месте среди стран по числу заразившихся коронавирусом (более 1,1 млн человек).
Коммерсантъ 17:25
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Общество

В России могут продлить самоизоляцию до июня

В России могут продлить режим самоизоляции до лета.
Вести Татарстан вчера в 08:36
2,3K
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
2,4K
Политика

Тимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
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Здоровье

Министр: почти во всех медучреждениях области были случаи коронавируса

Новый Калининград Почти во всех медицинских учреждениях региона выявлялись случаи коронавируса.
Новый Калининград.Ru 07:32
9
Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru вчера в 10:00
20
Общество

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
Общество

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости 09:09
24
Общество

Коронавирус выявлен у 1384 российских военных

Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
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Космос

Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю

Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru вчера в 11:07
2
Музыка

Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

ТАСС 07:20
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Здоровье

Коронавирус унес жизни более четверти миллиона человек во всем мире

По последним данным, во всем мире коронавирус выявлен более, чем у 3,5 миллиона человек.
МИР 24 18:22
Общество

На Кубани объявили экстренное предупреждение о ливнях с градом

Синоптики рассказали об ожидающихся на территории края сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с в течение 4 и 5 мая.
Кубань 24 10:36
4
Экономика

Узбекистан до конца года откажется от импорта авиакеросина и дизтоплива

В результате импорт авиакеросина, дизельного топлива и сжиженного природного газа будет полностью замещен.
Sputnik Узбекистан 11:26
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
3,1K
Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
144
Здоровье

Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса

РИА Новости 10:33
18
Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Глава социалистической партии Диоскадо Кабелло заявил, что на допросе нападавшие признались, что работали по заказу США и Колумбии, чтобы свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Интерфакс вчера в 19:19
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Спорт

Кокорин переведет миллион рублей на лечение Арнеллы Персаевой

Советский спорт 12:22
Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
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