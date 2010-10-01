Власти заявляли, что смягчение карантина начнется с 12 мая, при условии, что до этой даты не будет всплеска больных коронавирусом. За последние дни мэры сразу нескольких городов Украины вопреки позиции Киева приняли решение о смягчении карантина на региональном уровне.

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Шоу-бизнес Актера из сериала «Кухня» госпитализировали Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.

Общество За сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тысяч человек За последние сутки в мире заразилось коронавирусом более 86 тыс. человек, об этом 4 мая сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 646

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Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 2,4K

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Космос Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды. 2

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Общество На Кубани объявили экстренное предупреждение о ливнях с градом Синоптики рассказали об ожидающихся на территории края сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с в течение 4 и 5 мая. 4

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