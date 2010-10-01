Киев, 4 мая 2020, 12:36 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 4 мая, проведет внеочередное заседание, на котором примут решение об ослаблении карантина в стране, сообщил через социальные сети премьер-министр Денис Шмыгаль.

Энергетика Цена нефти Brent выросла более чем на 5% Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 563

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,2K

Общество Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,3K

Общество Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 77

Общество В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников «По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении. 5

Общество Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу С 14 мая финнам разрешат поездки за границу, с 1 июня будет снят запрет на мероприятия с участием более 50 человек. 6

Политика Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 4,6K

Политика Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». 105

Общество В Подмосковье выявили 150 водителей без пропусков с помощью камер В Московской области системы фотовидеофиксации за четыре дня выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. 36

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 122

Политика Спикер Рады заявил, что День Победы для него всегда был праздником Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что День Победы 9 мая всегда для него был праздником.

Гаджеты Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера. 17

Шоу-бизнес Анна Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку Как выяснилось, певица вместе со своей дочерью Алиной и парнем Янисом Тимма вышли выгулять собаку, которая также попала в кадр.

Политика На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти. 1