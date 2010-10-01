Общество
REGNUMПравительство Украины экстренно рассмотрит смягчение карантина
Киев, 4 мая 2020, 12:36 — REGNUM Правительство Украины сегодня, 4 мая, проведет внеочередное заседание, на котором примут решение об ослаблении карантина в стране, сообщил через социальные сети премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Коммерсантъ 16:03
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Экономика
«Ростех» зафиксировал наценки на материалы для СИЗ в РФ до 500%
В период пандемии коронавирусной инфекции наценки на материалы для производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) достигают 500% в рамках ажиотажного спроса в России.
Известия вчера в 09:16
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня
Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Daily Storm вчера в 07:55
Экономика
Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей.
REGNUM 05:37
Общество
Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
РБК 15:31
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо
1 мая сообщалось, что сирийские системы ПВО отразили атаки Израиля по южной части страны.
Известия 16:35
Гаджеты
Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
3DNews 05:14
Общество
В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников
«По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении.
РБК 16:31
Общество
Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу
С 14 мая финнам разрешат поездки за границу, с 1 июня будет снят запрет на мероприятия с участием более 50 человек.
News.ru 13:54
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 01 мая в 03:12
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Общество
В Подмосковье выявили 150 водителей без пропусков с помощью камер
В Московской области системы фотовидеофиксации за четыре дня выявили 150 водителей без цифровых пропусков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Коммерсантъ 14:41
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Армия и оружие
В США заявили об угрозе России и Китая на фоне коронавируса
США считают, что сталкиваются с угрозами со стороны России и Китая даже несмотря на пандемию коронавируса, заявил министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 12:42
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Политика
Спикер Рады заявил, что День Победы для него всегда был праздником
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что День Победы 9 мая всегда для него был праздником.
РИА Новости 16:08
Гаджеты
Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем
Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера.
РБК 15:37
Шоу-бизнес
Анна Седокова в нижнем белье выгуляла на улице собаку
Как выяснилось, певица вместе со своей дочерью Алиной и парнем Янисом Тимма вышли выгулять собаку, которая также попала в кадр.
Территория новостей 10:37
Здоровье
Министр: почти во всех медучреждениях области были случаи коронавируса
Новый Калининград Почти во всех медицинских учреждениях региона выявлялись случаи коронавируса.
Новый Калининград.Ru 07:32
Политика
На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность
Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
REGNUM 10:51
Здоровье
Когда в Свердловской области откроют детсады и отключат отопление? Отвечает Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает в своём Instagram отвечать на вопросы, которые возникают у людей в связи с введёнными в регионе ограничениями и с коронавирусом в целом.
Екатеринбург Онлайн 09:50
Кино
Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»
Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн».
Афиша Daily 13:01
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16